Les Suisses favorables à une réduction de la redevance SSR selon un sondage

Un sondage Tamedia montre que 53% des Suisses approuvent l’initiative UDC-Jeunes PLR visant à abaisser la redevance SSR. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Selon un sondage Tamedia publié dans Le Matin Dimanche, 53% des Suisses se déclarent favorables à l’initiative lancée par l’UDC et les Jeunes PLR, qui vise à réduire la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par an. Cette initiative populaire, qui touche directement le financement du service public audiovisuel suisse, devrait être soumise au vote en 2026.

Si le texte est adopté, la SSR verrait son budget réduit de moitié, passant de 1,3 milliard à 630 millions de francs. Les partisans de l'initiative entendent ainsi réorienter la SSR vers ses missions légales et mettre à jour le modèle de financement, devenu obsolète à l’ère numérique. Le Conseil fédéral prévoit déjà une réduction progressive de la redevance, à 300 francs en 2029, tandis que le contre-projet indirect permettrait une baisse moins drastique mais réduirait également les recettes, rappelle le Matin Dimanche.

La redevance reste la source principale de revenus de la SSR, qui emploie 7100 personnes et finance 17 radios, sept chaînes TV et une large production d’information et d’événements sportifs.