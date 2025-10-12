DE
FR

Votation en 2026
Les Suisses favorables à une réduction de la redevance SSR selon un sondage

Un sondage Tamedia, publié dans le Matin Dimanche, révèle que 53% des Suisses soutiennent l’initiative UDC-Jeunes PLR visant à réduire la redevance SSR de 335 à 200 francs par an. Cette initiative devrait être soumise au vote en 2026.
Publié: il y a 25 minutes
Partager
Écouter
Un sondage Tamedia montre que 53% des Suisses approuvent l’initiative UDC-Jeunes PLR visant à abaisser la redevance SSR.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Selon un sondage Tamedia publié dans Le Matin Dimanche, 53% des Suisses se déclarent favorables à l’initiative lancée par l’UDC et les Jeunes PLR, qui vise à réduire la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par an. Cette initiative populaire, qui touche directement le financement du service public audiovisuel suisse, devrait être soumise au vote en 2026.

A lire aussi
Les médias locaux recevront davantage de moyens
Redevance radio/TV
Les médias locaux recevront davantage de moyens
Le Parlement rejette l'initiative populaire «200 francs, ça suffit»
Redevance radio-TV
Le Parlement rejette l'initiative populaire «200 francs, ça suffit»

Si le texte est adopté, la SSR verrait son budget réduit de moitié, passant de 1,3 milliard à 630 millions de francs. Les partisans de l'initiative entendent ainsi réorienter la SSR vers ses missions légales et mettre à jour le modèle de financement, devenu obsolète à l’ère numérique. Le Conseil fédéral prévoit déjà une réduction progressive de la redevance, à 300 francs en 2029, tandis que le contre-projet indirect permettrait une baisse moins drastique mais réduirait également les recettes, rappelle le Matin Dimanche.

La redevance reste la source principale de revenus de la SSR, qui emploie 7100 personnes et finance 17 radios, sept chaînes TV et une large production d’information et d’événements sportifs.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus