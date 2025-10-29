DE
FR

Comédie de Genève
Le passé «agressif» de la directrice Séverine Chavrier refait surface

La directrice de la Comédie de Genève, Séverine Chavrier, fait face à des accusations de management «agressif». Des tensions similaires avaient déjà été signalées lors de son mandat à Orléans, remettant en question ses récentes déclarations dans la presse française.
Publié: 12:26 heures
Partager
Écouter
Séverine Chavrier fait face à de multiples accusations concernant son management agressif.
Photo: KEYSTONE
Blick_Mathilde_Jaccard.JPG
Mathilde JaccardJournaliste Blick

Les accusations portées contre Séverine Chavrier, directrice de la Comédie de Genève, ont fait remonter de mauvais souvenirs. Et ce, au-delà des frontières suisses. Comme le rapporte la «Tribune de Genève» mardi 28 octobre, elle a rejeté les accusations à son encontre dans le média français «Télérama», en dénonçant une prétendue «misogynie» et une «haine antifrançais».

Ses dires ont toutefois été remis en question par la Mairie d’Orléans, où elle a dirigé le Centre dramatique national d’Orléans (CDNO) entre 2017 et 2023. Selon des témoignages recueillis par la «TDG», des tensions importantes existaient déjà dans la ville française au cœur du Val de Loire.

«Son agressivité est montée d’un cran»

William Chancerelle, adjoint au maire chargé de la Culture, a notamment découvert des difficultés omniprésentes au théâtre, une mauvaise ambiance, et les fortes tensions entre Séverine Chavrier et la Mairie. Et d’insister: «Peu à peu, la situation s’est dégradée et son agressivité est montée d’un cran.» Contactée par nos confrères et consœurs, la directrice du théâtre n’a souhaité répondre à leurs sollicitations.

A lire aussi
La Ville de Genève exige un audit sur la gouvernance de la Comédie
La directrice attaquée
La Ville de Genève exige un audit sur la gouvernance de la Comédie
La directrice de ce théâtre genevois aurait fait fuir un employé sur cinq
Accusée d'être «violente»
La directrice de ce théâtre genevois aurait fait fuir un employé sur cinq

Son passé à Orléans rappelle amèrement les témoignages révélés par la RTS la semaine dernière. Pour rappel, depuis l’arrivée de Séverine Chavrier, les démissions se sont enchaînées à la Comédie de Genève. Pas moins de quinze personnes ont quitté les lieux depuis 2024. Les employés l’accusent d’être «trop autoritaire», «violente» et de mettre en avant sa propre carrière.

En réaction, la Ville de Genève a demandé un audit du théâtre. La conseillère administrative de la Ville de Genève, Joëlle Bertossa, a toutefois maintenu son soutien à la directrice.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus