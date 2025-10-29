La directrice de la Comédie de Genève, Séverine Chavrier, fait face à des accusations de management «agressif». Des tensions similaires avaient déjà été signalées lors de son mandat à Orléans, remettant en question ses récentes déclarations dans la presse française.

Séverine Chavrier fait face à de multiples accusations concernant son management agressif. Photo: KEYSTONE

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Les accusations portées contre Séverine Chavrier, directrice de la Comédie de Genève, ont fait remonter de mauvais souvenirs. Et ce, au-delà des frontières suisses. Comme le rapporte la «Tribune de Genève» mardi 28 octobre, elle a rejeté les accusations à son encontre dans le média français «Télérama», en dénonçant une prétendue «misogynie» et une «haine antifrançais».

Ses dires ont toutefois été remis en question par la Mairie d’Orléans, où elle a dirigé le Centre dramatique national d’Orléans (CDNO) entre 2017 et 2023. Selon des témoignages recueillis par la «TDG», des tensions importantes existaient déjà dans la ville française au cœur du Val de Loire.

«Son agressivité est montée d’un cran»

William Chancerelle, adjoint au maire chargé de la Culture, a notamment découvert des difficultés omniprésentes au théâtre, une mauvaise ambiance, et les fortes tensions entre Séverine Chavrier et la Mairie. Et d’insister: «Peu à peu, la situation s’est dégradée et son agressivité est montée d’un cran.» Contactée par nos confrères et consœurs, la directrice du théâtre n’a souhaité répondre à leurs sollicitations.

Son passé à Orléans rappelle amèrement les témoignages révélés par la RTS la semaine dernière. Pour rappel, depuis l’arrivée de Séverine Chavrier, les démissions se sont enchaînées à la Comédie de Genève. Pas moins de quinze personnes ont quitté les lieux depuis 2024. Les employés l’accusent d’être «trop autoritaire», «violente» et de mettre en avant sa propre carrière.

En réaction, la Ville de Genève a demandé un audit du théâtre. La conseillère administrative de la Ville de Genève, Joëlle Bertossa, a toutefois maintenu son soutien à la directrice.