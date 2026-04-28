Un homme a cambriolé un appartement de Corsier-sur-Vevey (VD) mercredi dernier. Alertée, la police Riviera l'a interpellé et a récupéré une valise contenant 5 kilos de cannabis volés.

Le suspect d'un cambriolage sur la Riviera arrêté... sa victime aussi

Le suspect d'un cambriolage sur la Riviera arrêté... sa victime aussi

Léo Michoud Journaliste Blick

Lorsqu'un voleur est arrêté, les biens volés sont généralement restitués à leur propriétaire. Mais pas dans cette situation, relatée ce mardi 28 avril par la police cantonale vaudoise. Mercredi dernier, vers 18h30, la «présence d'un individu suspect» a été signalée à proximité d'un bâtiment de Corsier-sur-Vevey (VD).

Plusieurs patrouilles de la police Riviera se sont rendues sur place. «En cheminant dans le bâtiment, les agents ont rencontré un homme portant une valise, détaille le communiqué. A la vue de la police, l’individu a abandonné son chargement et a pris la fuite.» Il n'a pas pu aller bien loin avant d'être interpellé, puis emmené au poste.

Deux pour le prix d'un

Dans la valise lâchée par ce Suisse de 21 ans, les policiers sont tombés sur 5 kilos de cannabis. «Le jeune homme est soupçonné d’être entré par effraction dans l’appartement où se trouvait la drogue afin de la subtiliser», indiquent les forces de l'ordre.

Conséquence: le locataire de l'appartement cambriolé a lui aussi été interpellé. En effet, «plusieurs centaines de grammes de produits cannabiques supplémentaires ont été découverts» lors de la perquisition du logement de ce ressortissant suisse de 31 ans.

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre des deux hommes. Cette affaire a nécessité l'intervention de plusieurs patrouilles locales, de la gendarmerie vaudoise et de la police de sûreté, à la baguette des investigations.