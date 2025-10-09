Christophe Champod, expert mondial en science forensique, deviendra recteur de l'UNIL le 1er août 2026. Nommé pour 5 ans, il succédera à Frédéric Herman. Il souhaite renforcer l’autonomie, les missions académiques et une gouvernance transparente de l’Université.

Christophe Champod confirmé à la tête de l'Université de Lausanne

Christophe Champod confirmé à la tête de l'Université de Lausanne

Christophe Champod sera recteur de l'UNIL dès août 2026. Il vise autonomie, excellence académique et gouvernance claire. Photo: Université de Lausanne

ATS Agence télégraphique suisse

Christophe Champod sera le nouveau recteur de l'Université de Lausanne (UNIL) dès le 1er août 2026. Le Conseil d'Etat vaudois a officiellement nommé le criminologue à ce poste, sur une proposition du Conseil de l'UNIL faite en juin dernier.

A 57 ans, Christophe Champod est une pointure mondiale de la science forensique, spécialiste des traces. Il dirige actuellement l'Ecole des sciences criminelles de l'UNIL.

Le professeur présente un parcours académique de premier plan reconnu internationalement et une connaissance approfondie de l'UNIL. Il dispose de compétences managériales reconnues et d'une «compréhension fine» du contexte politique et institutionnel, tant local, fédéral qu'international, relève jeudi le Conseil d'Etat.

Optimiser la gouvernance

Le recteur désigné a exprimé sa volonté de défendre l'autonomie de l'Université et de renforcer les facultés dans leurs missions d'enseignement et de recherche. Il a affirmé son attachement à une gouvernance transparente et sera associé à la réflexion déjà engagée sur l'optimisation de ladite gouvernance, précise le communiqué.

Le scientifique a été nommé pour la période 2026-2031, une période de cinq ans qui est renouvelable. Il prendra ses fonctions le 1er août 2026, en même temps que l'équipe de direction qu'il aura constituée, ajoute le communiqué.

Christophe Champod succédera à Frédéric Herman. Ce dernier avait indiqué il y a une année ne pas vouloir solliciter un second mandat. L'UNIL se compose de sept facultés et des services centraux. Elle compte environ 5000 collaborateurs et plus de 17’000 étudiants, répartis entre le campus de Dorigny et les sites du CHUV et d'Epalinges.