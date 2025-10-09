L'ETH Zurich maintient sa position de meilleure haute école d'Europe continentale, se classant 11e au niveau mondial selon le Times Higher Education. L'EPFL occupe la 35e place, tandis que l'Université de Lausanne atteint son meilleur classement à la 125e position.

L'ETH Zurich a construit un tunnel latéral de 120 mètres de long au sein du BedrettoLab, un laboratoire de recherche souterrain Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich) reste la meilleure haute école d'Europe continentale, selon le dernier classement des hautes écoles publié jeudi par le magazine spécialisé «Times Higher Education» (THE). Elle pointe à la 11e place. L'EPFL, sa jumelle lausannoise, occupe, elle, le 35e rang de ce classement mondial.

La Suisse se montre stable, écrit «Times Higher Education» dans un communiqué. Si l'ETH Zurich conserve sa onzième place, l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) perd trois rangs par rapport à 2024, où elle était classée en 32e position. Arrivée 125e, l'Université de Lausanne (Unil) obtient son plus beau résultat.

Les universités asiatiques remontent

Le top 10 des meilleures universités du monde établi par THE est occupé exclusivement par des institutions anglo-saxonnes. L'Université d'Oxford, en Grande-Bretagne, est considérée comme la meilleure université du monde, suivie par le Massachusetts Institute of Technology (Etats-Unis) et l'Université de Harvard (Etats-Unis).

Même si les premières places sont trustées par des hautes écoles occidentales, les universités asiatiques remontent le classement, emmené par la Chine. «Cette tendance claire devrait se poursuivre, car le financement de la recherche et les efforts pour attirer des talents continuent d'être entravés en Occident», note THE.

L'évaluation du magazine THE se fonde sur 18 indicateurs qui tiennent compte de l'enseignement, de la recherche, du transfert des connaissances et de l'ouverture internationale des institutions. Au total, le magazine THE intègre près de 2200 hautes écoles dans son classement international.