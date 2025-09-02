Dernière mise à jour: il y a 50 minutes

Apertus, le futur ChatGPT suisse, est un outil d’IA entièrement ouvert et transparent lancé par l’EPFL et l’ETH. Conçu comme un bien public, il offre une alternative aux modèles commerciaux en rendant toutes ses données et méthodes accessibles.

Des chercheurs suisses lancent une alternative à ChatGPT

Apertus a été entraîné pour plus de 1000 langues, parmi lesquelles le suisse allemand et le romanche. Photo: EPFL, ETH Zurich, CSCS

Il porte le nom d'«Apertus» et il est l'équivalent suisse de ChatGPT. Ce nouvel outil de langage utilisant l'intelligence artificielle (IA) a été lancé mardi. Il veut être une alternative aux systèmes commerciaux existants, critiqués pour leur manque de transparence.

Apertus a été conçu comme un bien public. Il fait partie des rares modèles de langage multilingues totalement ouverts. Son architecture, ses paramètres, ses données d'entraînement et sa méthodologie sont entièrement documentés et librement accessibles, indiquent les deux écoles polytechniques de Lausanne et Zurich (l'EPFL et l'ETH) dans un communiqué.

Selon elles, le lancement d'Apertus représente «une étape majeure pour la transparence et la diversité dans l'intelligence artificielle générative». Le système parie sur l'ouverture totale. D'autres modèles existent, américains ou chinois notamment, mais ils ne partagent qu'une partie de leurs composants. Selon un article du quotidien «Le Temps» paru ce mardi, Apertus devrait être accessible à tout un chacun dans les semaines à venir.