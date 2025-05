Les raisons du changement de logo

Depuis 1981, l'UNIL en est à son cinquième logo. Sur son site, l'institution explique que son changement de design s’inscrit dans la dynamique «de la digitalisation de nos modes de travail et de communication». Objectif affiché? «Marquer plus fortement notre présence en ligne et améliorer l’impact de notre communication».

C'est l'agence genevoise Base Design qui s'est occupée de cette identité visuelle qui «sera déployée progressivement dès la rentrée de septembre». L'UNIL y voit «un tournant important, qui accompagnera et soutiendra nos projets à venir». En trois points, le directeur de la communication de l'UNIL, Philippe Gagnebin, explique à Blick les raisons de ce nouveau logo (et de la disparition de l'ancien).

1. Il est question d'une «identité plus contemporaine et plus conforme à l'usage numérique». Ce nouveau logo a été conçu pour être plus facilement utilisable en digital. L'ancien, calligraphié et créé pour le papier, «manque d'impact visuel» et «devient vite illisible quand on réduit sa taille», par exemple pour créer une image de profil sur les réseaux sociaux.

2. L'ancien logo faisait «pâle figure» au milieu des autres logos d'institutions et d'écoles, en Suisse et dans le monde. «Notre logo très fin cohabitait avec d'autres logos massifs, comme celui du CHUV ou de l'EPFL par exemple, et ça n'allait pas.»

3. Enfin, le précédent logo serait répétitif. Au total, il est écrit trois fois «Université de Lausanne» ou «UNIL». «C'est le signe d'une institution qui n'est pas sûre d'elle», explique le responsable. D'ou le point final «affirmé» qui fait son apparition.