Une vingtaine de manifestants pro-palestiniens ont interrompu le discours de Frédéric Borloz. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le discours du ministre vaudois de l'Enseignement Frédéric Borloz lors du Dies academicus 2025 de l'Université de Lausanne (UNIL) a été perturbé vendredi matin par des manifestants pro-palestiniens. Une vingtaine de militants ont réussi à pénétrer dans la salle, pourtant contrôlée par des agents de sécurité du campus et des policiers, en scandant «Free Palestine».

«Complices d'un génocide»

Ils sont arrivés sur la scène avec des banderoles et ont ensuite pris le micro, le conseiller d'Etat s'écartant du pupitre où il venait d'entamer son discours, selon la vidéo en direct diffusée sur le site de l'UNIL et une information rapportée par 24 heures. Une militante a pris la parole en accusant l'université et le canton de Vaud d'être «complices d'un génocide» à Gaza.

Selon les images et le 24 heures, les militants sont repartis dans la foulée, accompagnés jusqu'à la sortie de la salle par au moins deux policiers. Frédéric Borloz a alors repris son discours. La partie officielle du Dies academicus 2025 a eu lieu de 10h à 12h à l'auditoire Erna Hamburger dans le bâtiment Amphimax de l'UNIL. Cette édition était consacrée à la santé.

L'an dernier, l'UNIL avait été la première en Suisse à connaître l'occupation de l'un de ses bâtiments par des étudiants pro-palestiniens. L'action avait duré presque deux semaines. D'autres rassemblements ou occupations avaient suivi à Lausanne, Bâle, Genève, Zurich, Fribourg et Neuchâtel.