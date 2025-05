1/2 Le choix de lettres blanches sur fond bleu ainsi que le style de la typographie évoque beaucoup le logo de Facebook. Photo: Capture d'écran

Dimitri Faravel Journaliste Blick

La dernière fois que le logo de l'Université de Lausanne (UNIL) a fait peau neuve, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, l'établissement entreprend sa nouvelle métamorphose, comme le révèle un article de «24 heures» publié ce jeudi 22 mai.

L'emblème flambant neuf conserve l’acronyme «UNIL», auquel un point est désormais ajouté. Les couleurs bleues et blanches sont maintenues, mais le style manuscrit emblématique est abandonné au profit d’une typographie plus sobre et droite.

Une insigne de GAFAM?

Des choix qui ne font pas l'unanimité. Certains y voient une perte d’originalité, soulignant une ressemblance troublante avec l’identité visuelle des Transports publics lausannois. Le choix de lettres blanches sur fond bleu évoque aussi, vous l'aurez sans doute remarqué, le logo du réseau social Facebook.

Imaginé par le studio Bataillard, le logo précédent avait séduit par sa finesse, évoquant une signature dessinée à la plume. L'approche esthétique de l'établissement semble désormais s'inscrire dans les pas du «flat design logo», une esthétique graphique qui s’est imposée dès les années 2010 et qui repose sur une simplification extrême des logos afin de leur donner un aspect plat et clair. Cette approche s’est développée en parallèle de la généralisation des supports numériques.