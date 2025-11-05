Lundi matin, les pendulaires du Genève-Lausanne de 7h54 ont été interpellés par une annonce du conducteur, évoquant un train «instable». En réalité, le conducteur voulait surtout éviter que des familles avec poussettes ne tombent dans les escaliers.

Sur la ligne Genève-Lausanne, une mystérieuse annonce a surpris les passagers

L'annonce du conducteur a suscité des questions mais a aussi été appréciée pour sa touche personnelle. Photo: Keystone

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Lundi matin, le 3 novembre, les pendulaires à bord de l’IR15 de 7h54 entre Genève et Lausanne ont entendu un message pour le moins inhabituel. En repartant de Nyon, le conducteur, Arnaud, s’est présenté au micro avant de lancer: «Notre train est instable, tenez-vous surtout si vous circulez dans les escaliers. Je vais faire de mon mieux, mais je ne peux pas faire de miracles.»

Le train, particulièrement bondé ce jour-là, comptait justement de nombreux voyageurs debout dans les wagons et les escaliers. Et si l’annonce a été saluée pour son ton sympathique, elle a aussi suscité quelques conversations pessimistes. Que fallait-il comprendre par «instable»? Le train allait-il basculer? Etait-ce un problème technique? Ou simplement une manière imagée de désigner un wagon plein à craquer?

Pilote de locomotive attentif

En réalité, c’était tout l’inverse d’une panne ou d’un danger imminent. Joint par Blick, Frédéric Revaz, porte-parole des CFF clarifie. «Il n’y a pas eu de dérangement technique, rassure-t-il. Il s’agit en fait d’une annonce spontanée du conducteur du train, qui a constaté que plusieurs familles étaient à bord avec des poussettes. Il a donc rappelé les règles de sécurité, en particulier en entrant et en sortant des gares et dans les escaliers à l’intérieur du train, pour éviter qu’une chute ne se produise durant le voyage.»

Chez les CFF, on confirme que les conducteurs ont une certaine marge de manœuvre pour ce type d’intervention. «Le personnel CFF a en effet la possibilité d’effectuer des annonces de ce genre en fonction de la situation, et lorsque cela peut être utile pour la clientèle», précise Frédéric Revaz. Dans un train souvent bondé aux heures de pointe, Arnaud, le pilote, a choisi de prévenir plutôt que de guérir.