Remplacement par des bus
Aucun train ne circulera entre Vevey et Villeneuve ce weekend

Les trains entre Vevey et Villeneuve seront remplacés par des bus les 8 et 9 novembre. Cette interruption permettra la rénovation de trois aqueducs près de Montreux, dans le cadre d'un chantier de 2 millions de francs des CFF.
Publié: il y a 41 minutes
Les trains entre Vevey et Villeneuve seront remplacés par des bus les 8 et 9 novembre.
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse

Les trains ne circuleront plus entre Vevey et Villeneuve (VD) durant le week-end des 8 et 9 novembre. Des bus les remplaceront afin de permettre les travaux de rénovation de trois aqueducs à l'ouest de la gare de Montreux.

Les CFF doivent démolir les anciens tabliers des trois aqueducs et les remplacer par de nouvelles structures, préalablement fabriquées en atelier, indiquent-ils mardi dans un communiqué. Le chantier, d'un montant total de 2 millions de francs, se poursuivra sans autre perturbation du trafic jusqu'au 21 novembre. Certains travaux seront réalisés de nuit.

Pour le week-end à venir, les trains IR 90/95 seront remplacés par des bus entre Vevey et Villeneuve et vice-versa. Il faudra compter avec environ 30 minutes de temps de trajet supplémentaire, précisent les CFF. Quant aux trains RE 33 ainsi que les convois R3 et R4 du RER Vaud, ils seront supprimés entre Vevey et Bex/St-Maurice. Les voyageurs emprunteront un train navette entre Villeneuve et Bex/St-Maurice, puis un bus de remplacement entre Villeneuve et Vevey.

