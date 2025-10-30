DE
FR

Après 26 ans en service
La plus ancienne boutique de gare de Suisse ferme pour de bon

Le groupe Valora, exploitant de kiosques, a fermé son tout premier magasin «Avec» – après 26 ans d’activité. Les CFF cherchent désormais un nouveau locataire pour ce commerce emblématique de la gare du Seeland.
Publié: 21:33 heures
1/7
Le magasin «Avec» de la gare de Schüpfen (BE) ferme.
Photo: PD
RMS_Portrait_AUTOR_243.JPG
Michael Hotz

Schüpfen (BE) est une commune rurale typiquement suisse. Ce village du Seeland et ses hameaux comptent environ 3800 habitants. Ici vivent celles et ceux qui recherchent le calme, sans vouloir s’éloigner trop de Berne ou de Bienne. On y trouve encore un boucher, un boulanger, une pharmacie… et une gare. C’est justement là qu’un petit morceau d’histoire commerciale suisse vient de disparaître.

L’exploitant de kiosques Valora a en effet fermé, discrètement, son magasin «Avec» de la gare de Schüpfen, rapporte la «Berner Zeitung». Ce point de vente n’était pas n’importe lequel: il s’agissait du plus ancien magasin «Avec» du pays, à égalité avec celui de Brügg (BE), dans la banlieue biennoise. Ces deux premiers magasins avaient ouvert en avril 1999, suivis à l’automne par un troisième à Mettmenstetten (ZH). Ainsi commençait l’ère des magasins de proximité dans les gares de province suisses.

Les CFF voulaient redonner vie à leurs petites gares

L'année précédant le changement de millénaire a vu naître ce qui est aujourd'hui un standard dans toute la Suisse: le matin, les pendulaires peuvent s'approvisionner en café et en journaux dans la boutique de la gare. Et le soir, ils achètent encore rapidement les denrées alimentaires pour le dîner. Autrefois, on trouvait aussi des billets de train dans les magasins.

Ce projet pilote lancé il y a un quart de siècle dans le Seeland réunissait trois partenaires: Migros, Valora et les CFF. Chacun y trouvait son compte. Le géant orange, qui fournissait les denrées alimentaires, pouvait ainsi proposer son assortiment 24 heures sur 24. Les shops de la gare étaient déjà ouverts tous les jours, de 6 heures à 20 heures. Valora, grâce à une offre élargie, pouvait maintenir certains points de vente non rentables. 

Quant aux CFF, ils redonnaient vie à leurs bâtiments. Et les chemins de fer fédéraux disposaient dans leurs immeubles d'une offre qui rendait leurs gares plus attrayantes à la campagne. «Nous faisons ainsi revivre des gares qui, sinon, seraient bientôt automatisées et abandonnées», déclarait à l'époque l'ancien patron des CFF Benedikt Weibel à Blick. L'entreprise de télécommunications Sunrise a également participé en tant que partenaire supplémentaire, transformant les premières boutiques «Avec» en cybercafés.

Remplacé par un kebab?

Depuis son ouverture, le shop de la gare de Schüpfen a toujours été en activité, mais pas toujours sous le même nom. Entre-temps, Migros avait pris le relais avec son concept Migrolino. En 2020, Valora a remporté un concours d'offres des CFF pour 260 magasins de gare dans toute la Suisse, y compris pour le magasin pionnier de Schüpfen. L'entreprise de kiosques s'y est réinstallée avec sa marque «Avec». Mais aujourd’hui, elle a décidé d’y mettre fin. Selon Valora, cette fermeture s’inscrit dans un «changement de stratégie»: le groupe souhaite désormais se concentrer sur «les sites à fréquentation moyenne ou élevée».

Les CFF cherchent maintenant de nouveaux locataires. Il n'y aura plus de boutique à l'avenir. En effet, l'immeuble, composé d'une surface commerciale totale de 128 mètres carrés et d'un entrepôt supplémentaire, est annoncé sur différentes plates-formes immobilières comme «surface de restauration attractive». La surface locative se prête à un «restaurant avec des possibilités de s'asseoir dans le secteur Quick Offer», indique l'annonce. En d'autres termes: les CFF préfèrent miser sur un snack-bar. Il est donc bien possible qu'un nouveau vendeur de kebabs voit bientôt le jour à la place du magasin.

