La ligne ferroviaire Lausanne-Brig a été fortement perturbée ce mercredi matin à la suite d'un accident de personne. La circulation a été pleinement interrompue entre Vevey et Burier (VD), avant d'être rétablie sur les coups de 10h.

Le trafic CFF est rétabli sur la ligne Lausanne-Brig

Le trafic CFF est rétabli sur la ligne Lausanne-Brig

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Le trafic ferroviaire est rétabli sur la ligne Lausanne-Brig, après avoir été fortement perturbé ce mercredi matin à la suite d'un accident de personne.. La circulation avait été entièrement interrompue entre Vevey et Burier.

Les lignes EC, IR90, IR95, RE33, R1, R2, R3, R4 et R7 avaient concernées par cette restriction, qui a finalement été levée sur les coups de 10h.