Leo VonlanthenJournaliste Blick
Le trafic ferroviaire est rétabli sur la ligne Lausanne-Brig, après avoir été fortement perturbé ce mercredi matin à la suite d'un accident de personne.. La circulation avait été entièrement interrompue entre Vevey et Burier.
Les lignes EC, IR90, IR95, RE33, R1, R2, R3, R4 et R7 avaient concernées par cette restriction, qui a finalement été levée sur les coups de 10h.
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