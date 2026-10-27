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Un accident de personne est en cause
Le trafic ferroviaire fortement perturbé entre Lausanne et Berne

Le trafic ferroviaire est fortement perturbé mardi soir entre Lausanne et Berne. Plus aucun train ne circule entre Romont (FR) et Fribourg. Un accident de personne est à l'origine de cette restriction, qui devrait durer jusqu'à 21h30 au moins.
Publié: il y a 18 minutes
Plus aucun train ne circule entre Fribourg et Romont. (Image d'illustration)
Photo: Walter Bieri
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Leo VonlanthenJournaliste Blick

Grosse perturbation sur la ligne Lausanne-Berne! Le trafic ferroviaire est interrompu entre Romont et Fribourg, annoncent les CFF sur leur site internet. Un accident de personne est à l'origine de cette restriction, qui ne devrait pas être levée avant 21h30. D'ici là tous les trains des lignes IC1, IR15, RE, RE3, S30 et S41 sont supprimés.

Les personnes voyageant entre Fribourg et Romont, et entre Fribourg et Neyruz sont priées d'emprunter les bus de remplacement. Les pendulaires voyageant entre et Lausanne et Berne peuvent passer par Bienne, et les personnes circulant entre Lausanne et Fribourg par Yverdon-les-Bains. Les personnes souhaitant rejoindre Bulle depuis Fribourg – et vice-versa – peuvent emprunter les bus 234 et 336.

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