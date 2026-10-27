Le trafic ferroviaire fortement perturbé entre Lausanne et Berne

Leo VonlanthenJournaliste Blick
Grosse perturbation sur la ligne Lausanne-Berne! Le trafic ferroviaire est interrompu entre Romont et Fribourg, annoncent les CFF sur leur site internet. Un accident de personne est à l'origine de cette restriction, qui ne devrait pas être levée avant 21h30. D'ici là tous les trains des lignes IC1, IR15, RE, RE3, S30 et S41 sont supprimés.
Les personnes voyageant entre Fribourg et Romont, et entre Fribourg et Neyruz sont priées d'emprunter les bus de remplacement. Les pendulaires voyageant entre et Lausanne et Berne peuvent passer par Bienne, et les personnes circulant entre Lausanne et Fribourg par Yverdon-les-Bains. Les personnes souhaitant rejoindre Bulle depuis Fribourg – et vice-versa – peuvent emprunter les bus 234 et 336.
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