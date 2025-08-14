Grâce à la localisation sur son téléphone, un voyageur a su exactement où se trouvait le boîtier de ses écouteurs, oublié dans un train. Mais les CFF n'ont pas pu vérifier, et affirment que l'objet est introuvable.

Il oublie le boîtier de ses AirPods dans un train, le localise, mais les CFF ne le trouvent pas

Il oublie le boîtier de ses AirPods dans un train, le localise, mais les CFF ne le trouvent pas

Michel espérait retrouver son étui d'écouteurs en le localisant, il n'a toujours pas mis la main dessus. Photo: Shutterstock

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Sur l’écran de son iPhone, un petit point bleu reste obstinément planté à Brigue. Depuis un mois, il ne bouge pas. Ce point bleu, c'est le boîtier des AirPods qu'un voyageur des CFF a oublié dans un train. Le trentenaire ne décolère pas depuis le 11 juillet.

En effet, s'il a pu localiser l'objet égaré, les CFF, eux, ne peuvent pas aller vérifier sur place que le boîtier est bien là. «Ok, c’est moi qui ai fait preuve d’inattention en l’oubliant dans le train, les CFF n’y peuvent rien, reconnaît Michel*. Mais la technologie me permet de savoir où il est, on pourrait résoudre la chose en un claquement de doigts», déplore-t-il.

Impossible d'appeler la gare

Immédiatement après avoir réalisé son oubli, il a envoyé un avis de perte à la compagnie ferroviaire. «Le lendemain, j’y ai ajouté une capture d'écran de l’emplacement, ajoute-t-il. J’ai téléphoné juste après la perte, on m’a dit qu’il fallait attendre, qu’on ne pouvait pas directement téléphoner à la gare de Brigue.»

C'est donc à Michel de faire le déplacement, soit près de 4h de trajet aller-retour depuis Lausanne. «Je ne sais même pas à qui m'adresser sur place, souligne le trentenaire. En bref, cela pourrait être pragmatique, c'est très bureaucratique. C'est la Suisse... Ou alors, c'est de la flemme?»

Les CFF invoquent la procédure standard

Contacté par Blick, Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF, assure comprendre l’impatience de ce client, mais rappelle que l’entreprise gère chaque année plus de 132’000 objets perdus. «Nous avons donc mis en place une procédure standard qui permet de retrouver les objets et de les restituer à la bonne personne dans les meilleurs délais.»

Elle fonctionne comme ceci: lorsqu'un objet est retrouvé dans un train ou dans une gare, il doit être déposé au Centre voyageurs CFF de la gare la plus proche. Il est envoyé à la centrale des objets trouvés de Berne, qui l'enregistre et vérifie si la personne a déjà déposé un avis de perte. En cas de «match», elle est informée que son objet a été retrouvé.

Trouvé!... mais introuvable

«Avec les AirPods, un 'match' est relativement fréquent, développe Jean-Philippe Schmidt. A condition que la cliente ou le client ait indiqué le numéro de série des AirPods lors de l’avis de perte.» Lorsqu’une telle notice est enregistrée, le client choisit comment être contacté et dans quelle gare récupérer l’objet.

Comment récupérer un objet perdu Lors de la saisie de l’avis de perte, les clientes et clients peuvent indiquer s’ils souhaitent être informés par courriel, SMS ou courrier et dans quel Centre voyageurs CFF ils souhaitent récupérer leur objet, indique Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF. L’objet est ensuite envoyé au Centre voyageurs concerné par la centrale des objets trouvés. Une fois que l’objet est arrivé au Centre voyageurs, les clientes et clients sont informés de nouveau qu’ils peuvent récupérer l’objet. «Si la centrale des objets trouvés reçoit un objet, mais que le client n’a pas encore saisi d’avis de perte, l’objet est stocké dans la centrale des objets trouvés (1 mois pour les objets d’une valeur supérieure à CHF 10 francs et 3 mois pour les objets d’une valeur supérieure à CHF 50 francs), développe Jean-Philippe Schmidt. Et ce, dans l’espoir que le client saisisse un avis de perte pour qu’on puisse faire un 'match'. Les objets qui ne peuvent pas être attribués à un avis de perte après ce délai sont envoyés à la vente des objets trouvés.» Lors de la saisie de l’avis de perte, les clientes et clients peuvent indiquer s’ils souhaitent être informés par courriel, SMS ou courrier et dans quel Centre voyageurs CFF ils souhaitent récupérer leur objet, indique Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF. L’objet est ensuite envoyé au Centre voyageurs concerné par la centrale des objets trouvés. Une fois que l’objet est arrivé au Centre voyageurs, les clientes et clients sont informés de nouveau qu’ils peuvent récupérer l’objet. «Si la centrale des objets trouvés reçoit un objet, mais que le client n’a pas encore saisi d’avis de perte, l’objet est stocké dans la centrale des objets trouvés (1 mois pour les objets d’une valeur supérieure à CHF 10 francs et 3 mois pour les objets d’une valeur supérieure à CHF 50 francs), développe Jean-Philippe Schmidt. Et ce, dans l’espoir que le client saisisse un avis de perte pour qu’on puisse faire un 'match'. Les objets qui ne peuvent pas être attribués à un avis de perte après ce délai sont envoyés à la vente des objets trouvés.» Plus

Michel pensait que le «match» serait immédiat, puisqu'il peut voir en direct où se trouve le boîtier de ses AirPods. Mais non. Le 25 juillet, alors qu'il s'affichait toujours dans l'enceinte de la gare, les CFF affirmaient que l'étui était introuvable. «L'expérience montre que les objets qui n'ont pas été retrouvés dans les 10 jours sont souvent définitivement perdus», écrit le transporteur à son client.

Aux dernières nouvelles, un mois après sa perte, l'objet continue sa vie à Gamsen, petite localité à 3km de Brigue. Michel désespère: «Rien n'est rentré dans l'ordre.»

*Prénom d'emprunt