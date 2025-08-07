DE
Système testé à Zurich
Les CFF veulent des caméras pour détecter des obstacles

Les CFF testent un système de détection des obstacles dans la région de Zurich pour améliorer la sécurité ferroviaire. Une locomotive du RER sera équipée de caméras, radar et GPS pour détecter précocement les personnes et objets près des voies.
Publié: il y a 29 minutes
Afin d'anticiper les obstacles, les CFF testent l'installation de caméra.
Photo: IMAGO/dieBildmanufaktur
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les CFF veulent détecter plus tôt les personnes à proximité des voies et les objets sur les rails: pour ce faire, ils testent dans la région de Zurich un système de détection des obstacles. Une caméra, un radar, une caméra thermique et un récepteur GPS seront installés sur une locomotive du RER.

Le test débutera vendredi, ont annoncé jeudi les CFF. L'objectif est d'améliorer encore la sécurité de l'exploitation ferroviaire. En cas d'intempéries, des branches et d'autres objets peuvent tomber sur les voies et ne pas être détectés à temps, ce qui peut entraîner des dégâts et des retards.

Le système de détection sera également utilisé en cas de brouillard, de neige ou de pluie, dans les zones de manœuvre et dans les tunnels. Le système peut aussi filmer des personnes attendant le RER sur un quai. Les CFF soulignent toutefois que les données saisies seront ensuite effacées.

