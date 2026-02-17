DE
Trafic CFF toujours paralysé
Le LS et le Servette FC sanctionnés après les incidents de dimanche

Les autorités vaudoises, genevoises et lausannoises condamnent les incidents survenus dimanche à Lausanne. Une instruction a été ouverte, tandis que le Lausanne Sport et le Servette FC ont été sanctionnés.
Publié: il y a 7 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
Leo VonlanthenJournaliste Blick

Les autorités genevoises, vaudoises et lausannoise ont réagi mardi dans un communiqué à l'incendie de dimanche qui a provoqué d'importants dégâts sur les installations des CFF en gare de Lausanne ainsi que de fortes perturbations du trafic ferroviaire. 

Selon les premiers éléments de l’enquête, un engin pyrotechnique, probablement actionné par des supporters genevois au moment du départ d’un train spécial après le derby entre le Lausanne-Sport et le Servette FC disputé à la Tuilière, serait à l’origine du sinistre. Avant cela, alors que le match venait à peine de se conclure, des engins pyrotechniques ont été lancés par des fans lausannois en direction des forces de l'ordre.

Le LS et le Servette FC sanctionnés

Les Cantons de Vaud et de Genève ainsi que la Ville de Lausanne condamnent ces débordements. En application du dispositif intercantonal Progresso, le Servette FC écope d’une sanction de niveau 2: les contrôles d’accès des supporters seront renforcés et feront l'objet d'une vidéosurveillance lors des deux prochains matches. La participation à une séance avec les autorités par ailleurs obligatoire pour les trois prochaines rencontres, sous peine d’amende.

De son côté, Lausanne-Sport se voit infliger une sanction de niveau 1. Un dialogue encadré avec les autorités sera ainsi obligatoire avant et après les trois prochains matches.

Instruction ouverte

Une procédure pénale est en cours. La police cantonale vaudoise cherche à identifier les responsables, qui s’exposent à des poursuites pénales et administratives.

Les autorités rappellent que l’usage d’engins pyrotechniques est strictement réglementé et peut engager la responsabilité civile et pénale de leurs auteurs, tout en entraînant des conséquences financières pour les clubs. Elles appellent à un renforcement des mesures contre la violence, notamment via le Concordat sur les manifestations sportives, et exhortent la Swiss Football League à durcir les sanctions.

Mardi matin, la circulation des trains était toujours paralysée entre Lausanne et Renens. Les CFF ont annoncé que le service de bus de remplacement mis en place serait reconduit pour la journée. Le rétablissement du trafic n'est pas attendu avant mercredi à 4h du matin. Près de 90'000 voyageurs sont impactés.

