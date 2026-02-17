DE
Des jours de réparation
La ligne Lausanne-Renens reste fortement perturbée

Les CFF signalent des perturbations majeures entre Lausanne et Renens après l'incendie de câbles. Trains spéciaux et bus de remplacement restent en place, mais les réparations peuvent durer des jours.
Publié: il y a 55 minutes
1/2
Les CFF signalent des perturbations majeures entre Lausanne et Renens après l'incendie de câbles.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La situation du trafic ferroviaire restait très perturbée mardi matin entre Renens et Lausanne. Les CFF conservent pour l'heure le même dispositif que lundi, à savoir des trains spéciaux toutes les 30 minutes entre les deux villes et des bus de remplacement toutes les quinze minutes.

Les travaux se poursuivent. Les CFF devraient donner plus d'informations dans la journée quant à une éventuelle augmentation de l'offre, a indiqué leur porte-parole Jean-Philippe Schmidt mardi à Keystone-ATS. Les voyageurs de/pour Prilly-Malley pour Lausanne sont invités à transiter via la gare de Renens afin d'emprunter les bus/trains spéciaux en direction de Lausanne, a-t-il précisé.

Quarante câbles s'étaient embrasés dimanche soir à la gare de Lausanne à la suite du lancer d'un engin pyrotechnique depuis un train de supporters du FC Servette. Compliqués, les travaux de réparation qui doivent permettre de reconnecter 1000 fils se poursuivaient mardi et devraient durer plusieurs jours.

