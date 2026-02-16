Aucune arrestation après l’incendie qui a paralysé le trafic entre Lausanne et Genève, dimanche. Malgré les soupçons visant un ou une supporter du Servette FC, la police genevoise confirme qu’aucune interpellation n’a eu lieu.

Pas d’interpellation après le jet d’un engin pyrotechnique sur les voies

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Aucune personne n’a été interpellée après l’incendie survenu dimanche soir à la gare de Lausanne, malgré les soupçons visant un supporter ayant lancé un engin pyrotechnique sur les voies. La police genevoise confirme qu’«il n’y a pas eu d’interpellation [dimanche] soir».

Pour rappel, une quarantaine de câbles ont été endommagés par un incendie survenu le 15 février, à l’issue du match entre le Lausanne-Sport et le Servette FC. Depuis le train ramenant les supporters genevois à domicile, un engin pyrotechnique aurait été jeté par la fenêtre, embrasant les installations ferroviaires. Le sinistre a entraîné d’importantes perturbations du trafic dès dimanche soir et au moins jusqu’à mardi matin.

Police mise au courant du feu 30 minutes après

Alexandre Brahier, porte-parole de la police genevoise, précise qu’une section genevoise spécialisée dans le maintien de l’ordre était intégrée au dispositif de sécurité pour le match. «Nous avons assuré le départ du train, où nous avons effectivement constaté l’usage d’engins pyrotechniques», ajoute le communicant.

«Lorsque le train est parti de la gare de Lausanne, l’information d’un incendie ne nous était pas connue», poursuit Alexandre Brahier. En effet, le convoi est arrivé à Genève vers 21h10. Ce n’est qu’à 21h44 que la police a été informée du départ de feu à la gare de Lausanne.

Lundi 16 février, les CFF ont annoncé leur intention de déposer plainte. Une enquête pénale devrait ainsi être ouverte. La police genevoise indique qu’elle collaborera avec ses homologues vaudois si ces derniers en font la demande.