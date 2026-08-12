Le trafic ferroviaire entre Genève et Lausanne a été totalement interrompu ce mercredi soir en raison d'un accident de personne survenu en gare de Nyon. D'importantes perturbations ont paralysé la région.

Le trafic CFF a repris entre Lausanne et Genève

Le trafic CFF a repris entre Lausanne et Genève

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Un accident de personne survenu en gare de Nyon a fortement perturbé le trafic des CFF ce mercredi soir. Le trafic ferroviaire a progressivement repris entre Genève et Lausanne à partir de 20h, grâce à la réouverture d'une voie. Les perturbations ont toutefois perduré jusqu'à 21h environ.

Pour rappel, dans le sens Lausanne-Genève, les lignes IC1, IR90, IR95 et IR15 ont été supprimées entre Renens et Genève-Aéroport, tandis que les RE33 s'arrêtaient à Gland. Dans le sens inverse, tous les trains Grandes Lignes étaient annulés. Pour assurer les liaisons locales, un service de train-navette a été mis en place entre la gare de Genève-Cornavin et l'aéroport.