Le trafic CFF a repris entre Lausanne et Genève

Mathilde JaccardJournaliste Blick
Un accident de personne survenu en gare de Nyon a fortement perturbé le trafic des CFF ce mercredi soir. Le trafic ferroviaire a progressivement repris entre Genève et Lausanne à partir de 20h, grâce à la réouverture d'une voie. Les perturbations ont toutefois perduré jusqu'à 21h environ.
Pour rappel, dans le sens Lausanne-Genève, les lignes IC1, IR90, IR95 et IR15 ont été supprimées entre Renens et Genève-Aéroport, tandis que les RE33 s'arrêtaient à Gland. Dans le sens inverse, tous les trains Grandes Lignes étaient annulés. Pour assurer les liaisons locales, un service de train-navette a été mis en place entre la gare de Genève-Cornavin et l'aéroport.
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