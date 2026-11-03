Le trafic ferroviaire est perturbé ce mardi soir sur la ligne Genève-Lausanne, entre Nyon et Gland, en raison d’un accident de personne. La circulation des trains y est restreinte au moins jusqu’à 21h.
Les lignes EC, IC1, IR15, IR57, IR90, IR95 et RE33 sont touchées. Les voyageurs doivent s’attendre à des retards et à des suppressions de trains.
Des bus de remplacement doivent être mis en service entre Nyon et Coppet (VD) pour assurer le transport des voyageurs. Les CFF préviennent toutefois que des temps d'attente sont à prévoir. Les voyageurs sont invités à consulter les informations de trafic CFF avant leur déplacement. Les perturbations pourraient encore évoluer au cours de la soirée.
Ces services sont disponibles 24 heures sur 24:
- Consultation téléphonique de la Main Tendue: téléphone 143 www.143.ch
- Conseil téléphonique de Pro Juventute (pour les enfants et les jeunes): téléphone 147 www.147.ch
- Urgences médicales: 144
- Autres adresses et informations: https://www.parler-peut-sauver.ch/
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