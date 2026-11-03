DE
FR

Trafic restreint et retards
Ligne Genève-Lausanne: le trafic des trains restreint jusqu’à 21h au moins

Le trafic ferroviaire entre Nyon et Gland est à nouveau perturbé ce mardi soir en raison d’un accident de personne. Retards et suppressions sont à prévoir sur la ligne Genève-Lausanne, au moins jusqu’à 21h.
Publié: 19:12 heures
Photo: keystone-sda.ch
Toan Izaguirre - Journaliste Blick
Toan IzaguirreJournaliste Blick

Le trafic ferroviaire est perturbé ce mardi soir sur la ligne Genève-Lausanne, entre Nyon et Gland, en raison d’un accident de personne. La circulation des trains y est restreinte au moins jusqu’à 21h.

Les lignes EC, IC1, IR15, IR57, IR90, IR95 et RE33 sont touchées. Les voyageurs doivent s’attendre à des retards et à des suppressions de trains.

Des bus de remplacement doivent être mis en service entre Nyon et Coppet (VD) pour assurer le transport des voyageurs. Les CFF préviennent toutefois que des temps d'attente sont à prévoir. Les voyageurs sont invités à consulter les informations de trafic CFF avant leur déplacement. Les perturbations pourraient encore évoluer au cours de la soirée.

Vous avez des pensées suicidaires et avez besoin d'aide?

Ces services sont disponibles 24 heures sur 24:

Ces services sont disponibles 24 heures sur 24:

Découvrez nos contenus sponsorisés
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Articles les plus lus
    Articles les plus lus