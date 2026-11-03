Le trafic ferroviaire entre Nyon et Gland est à nouveau perturbé ce mardi soir en raison d’un accident de personne. Retards et suppressions sont à prévoir sur la ligne Genève-Lausanne, au moins jusqu’à 21h.

Ligne Genève-Lausanne: le trafic des trains restreint jusqu’à 21h au moins

Ligne Genève-Lausanne: le trafic des trains restreint jusqu’à 21h au moins

Toan Izaguirre Journaliste Blick

Le trafic ferroviaire est perturbé ce mardi soir sur la ligne Genève-Lausanne, entre Nyon et Gland, en raison d’un accident de personne. La circulation des trains y est restreinte au moins jusqu’à 21h.

Les lignes EC, IC1, IR15, IR57, IR90, IR95 et RE33 sont touchées. Les voyageurs doivent s’attendre à des retards et à des suppressions de trains.

Des bus de remplacement doivent être mis en service entre Nyon et Coppet (VD) pour assurer le transport des voyageurs. Les CFF préviennent toutefois que des temps d'attente sont à prévoir. Les voyageurs sont invités à consulter les informations de trafic CFF avant leur déplacement. Les perturbations pourraient encore évoluer au cours de la soirée.