Il partira fin mars
Après Rebecca Ruiz, le directeur général de la Santé vaudoise démissionne

Le directeur général de la Santé vaudoise, Gianni Saitta, quittera ses fonctions en mars. Dès mai, il prendra la tête du Centre hospitalier du Valais romand.
Le Conseil d'Etat le remercie pour «sa disponibilité, son engagement sans faille».
Photo: KEYSTONE
Le directeur général de la Santé vaudoise, Gianni Saitta, démissionne de ses fonctions. Le numéro 2 du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) de Rebecca Ruiz prendra le 1er mai prochain la tête du Centre hospitalier du Valais romand (CHRV). Il avait aussi été directeur des opérations ad intérim du CHUV de janvier à juin 2025.

Gianni Saitta avait d'abord été engagé à la direction générale de la Santé (DGS) comme directeur financier, avant d'être désigné directeur général le 1er novembre 2023, en raison notamment de ses compétences en finances publiques et en management, indique jeudi le gouvernement vaudois dans un communiqué.

«Il s'est attelé à élaborer avec ses équipes et les partenaires de la DGS le plan stratégique de la santé publique 2025-2028, posant les fondations de ce qu’elle doit tendre à être dans les prochaines années», rappelle le Conseil d'Etat. «Il a également réorganisé certains pans de la DGS pour une plus grande efficience et une meilleure adéquation avec le plan stratégique», souligne-t-on.

Monsieur «Impulsion» du CHUV

«Ses qualités de manager et sa vision stratégique» ont amené le Conseil d'Etat à le nommer directeur des opérations ad intérim du CHUV de janvier à juin 2025, jusqu'à l'entrée en fonction de l'actuelle directrice. Il a aussi pris la tête de la task force «Impulsion», le plan de réduction des coûts du CHUV visant un retour à l'équilibre financier en 2028.

Auparavant, Gianni Saitta avait notamment été directeur de l'Union des communes vaudoises (UCV) et directeur du Service des finances et du pilotage de la performance de l'Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD).

Le Conseil d'Etat le remercie pour «sa disponibilité, son engagement sans faille au service de l'Etat, et pour sa détermination à faire avancer les dossiers». Le remplacement de Gianni Saitta, qui quittera ses fonctions à fin mars, fera l'objet d’une prochaine mise au concours, est-il encore précisé.

