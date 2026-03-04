DE
Une quarantaine de graffitis
Trois jeunes auditionnés après la découverte de tags au Gymnase de Burier

Trois jeunes hommes ont été interrogés après la découverte de 45 tags au Gymnase de Burier lundi. Un Suisse de 18 ans s'est dénoncé, impliquant deux complices, dont un étudiant de l'établissement.
Publié: 11:09 heures
1/2
Le gymnase de Burier a été vandalisé par une quarantaine de tags (Image d'illustration).
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Trois jeunes hommes ont été auditionnés comme auteurs présumés de la quarantaine de tags découverts lundi matin au Gymnase de Burier à la Tour de Peilz (VD). Les trois individus ont été relâchés au terme de leur audition.

Un individu s'est présenté dès lundi soir au poste de police de l'Association Sécurité Riviera (ASR) à Clarens et a reconnu être l'auteur d'une partie de ces graffitis, a indiqué mercredi la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Il s'agit d'un Suisse de 18 ans habitant la région, qui n'est pas scolarisé dans l'établissement.

Le jeune a déclaré avoir agi avec la complicité de comparses, «a priori au nombre de deux». Ceux-ci ont été identifiés et auditionnés. Le premier, un Suisse de 18 ans habitant dans la région et scolarisé au Gymnase de Burier a reconnu être l'auteur de tags. Le second, un Suisse de 19 ans, lui aussi domicilié dans la région et étudiant de l'établissement, aurait, quant à lui, remis un badge d'accès aux deux autres jeunes.

Plainte pénale déposée

A l'ouverture du bâtiment lundi, 45 tags commis durant le week-end ont été découverts sur le site gymnasial. Si plusieurs se trouvaient sur les façades et vitres extérieures, la majorité a été recensée à l'intérieur, sur des murs, des vitres, des fenêtres, des portes, des casiers, au sol ou encore sur un écran de projection.

Une plainte pénale a été déposée par la direction de l'établissement. La procureure de service a ouvert une instruction pénale pour des faits potentiellement constitutifs de dommage à la propriété et de violation de domicile. Les investigations ont été confiées aux enquêteurs de la Gendarmerie.

