Atteinte à la paix des morts
Des urnes endommagées après un acte de vandalisme dans un cimetière fribourgeois

Un acte de vandalisme a touché le cimetière de Villars-sur-Glâne, dans le canton de Fribourg. Des urnes funéraires ont été volées puis retrouvées, certaines endommagées. La police cantonale mène l'enquête et appelle les témoins à se manifester.
Publié: 16:25 heures
Des urnes ont été endommagées à la suite d'un acte de vandalisme à Villars-sr-Glâne. (image d'illustration)
Photo: IMAGO/Harald Dostal
Mathilde JaccardJournaliste Blick

Un acte de vandalisme a visé un mur cinéraire à Villars-sur-Glâne dans la nuit de mercredi à jeudi 27 novembre, selon un communiqué de la Police cantonale fribourgeoise. Plusieurs urnes funéraires ont été emportées, avant d'être finalement retrouvées. Une enquête est en cours pour identifier les responsables.

Peu avant 7h00, un signalement a été fait au Centre d’engagement et d’alarme (CEA) de la Police cantonale Fribourg concernant des urnes retrouvées à la gare de Villars-sur-Glâne. Dépêchée sur place, la police a constaté que le mur cinéraire du cimetière avait été vandalisé, avec dix «niches» ouvertes et neuf urnes emportées. Elles ont finalement été retrouvées à proximité de l’église et à la gare, bien que quatre d’entre elles aient été endommagées.

«Actes déplorables»

Informé, le Conseil communal de Villars-sur-Glâne condamne fermement «ces actes déplorables et cette atteinte inacceptable à la dignité des sépultures». La commune va déposer plainte et collabore étroitement avec les autorités judiciaires. Les familles concernées ont été informées de la situation.

La Police cantonale fribourgeoise sollicite l’aide du public: toute personne ayant des informations utiles pour l’enquête est priée de contacter la police au 026 347 01 17. Cette affaire, qualifiée d’atteinte à la paix des morts, reste sous investigation. Selon l'article 262 du code pénal, un tel délit est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

