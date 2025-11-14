DE
Un panneau incendié
Le Centre islamique d’Ecublens ciblé par un acte de vandalisme

Un acte de vandalisme a visé le Centre islamique et culturel turc d'Ecublens mercredi soir. Le panneau d'accueil de la mosquée Eyüp Sultan a été incendié, provoquant une condamnation ferme de l'Union vaudoise des associations musulmanes.
Publié: il y a 48 minutes
La mosquée Eyüp Sultan à Ecublens a été la cible d'un incendie mercredi soir. (image d'illustration)
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un acte de vandalisme a été commis mercredi soir contre le Centre islamique et culturel turc de Lausanne et environs à Ecublens (VD). Le panneau d'accueil de la mosquée Eyüp Sultan a été incendié. L'Union vaudoise des associations musulmanes (UVAM) a fermement condamné vendredi «une atteinte grave et inacceptable».

«De tels actes, motivés par la haine ou l'intolérance, n'ont aucune place dans une société qui se veut ouverte, respectueuse et pacifique comme la Suisse. Les lieux de prière, quels qu'ils soient, doivent demeurer des espaces de paix, de recueillement et de respect mutuel», écrit l'UVAM dans son communiqué.

Une plainte pénale a été déposée auprès des autorités compétentes, qui ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de l'incident et d'en identifier les auteurs, indique aussi l'UVAM.

