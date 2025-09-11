Le Grand Conseil valaisan a validé jeudi en une seule lecture le décret en faveur de la commune de Blatten. Il doit permettre de répondre rapidement aux besoins les plus urgents du village sinistré. Le montant des aides financières a été dévoilé.

Le village de Blatten après la catastrophe. Photo: LAURENT MERLET

ATS Agence télégraphique suisse

Unanime à l'occasion de l'entrée en matière mardi, le Grand Conseil valaisan a validé jeudi en une seule lecture le décret en faveur de la commune de Blatten. Il a aussi donné son feu vert à un crédit supplémentaire au budget 2025 de 10 millions de francs. Cette contribution de solidarité doit permettre de satisfaire rapidement et sans formalité aux besoins les plus urgents de la population et des entreprises du lieu, raison pour laquelle le principe de subsidiarité ne sera pas appliqué.

A l'occasion du traitement de 18 amendements, le plénum a tenu à préciser que seuls les habitants domiciliés à Blatten au 28 mai 2025 et les entreprises qui y exerçaient alors leur activité principale devaient être indemnisés.

Pour les parlementaires, le Conseil d'Etat doit préciser dans un règlement «l'attribution des contributions aux concernés, notamment les montants forfaitaires à verser dans chaque cas et la procédure applicable». Enfin, dans le cadre d'octroi d'un montant forfaitaire à un bénéficiaire, il est renoncé à l'application du principe de subsidiarité. Pour tous les autres cas, le principe s'applique.

Mille francs par mois

Les habitants de Blatten toucheront 1000 francs par mois durant un an, pour une personne. Le versement sera de 1600 francs durant le même laps de temps pour un couple. Les indépendants recevront environ 59'200 francs répartis sur un an, déduis d’un éventuel autre revenu qu’ils auraient trouvé. Pour les entreprises, chaque situation sera traitée au cas par cas.

Le décret entrera en vigueur dès sa publication sur la plateforme en ligne sur le site officiel du canton du Valais, «cet acte législatif ne pouvant être différé», estime le Conseil d'Etat.

« Anticiper les événements naturels »

Outre l'acceptation du décret, le gouvernement cantonal a obtenu auprès du Parlement, un crédit supplémentaire de 10 millions de francs sur l’exercice 2025 pour financer cette aide. Ce montant est entièrement compensé par une recette équivalente issue des bénéfices générés par la Loterie romande, via sa délégation valaisanne, au profit du Fonds de secours mis à disposition du Conseil d'Etat pour des actions de solidarité.

Une aide d’urgence similaire, mais en appliquant le principe de subsidiarité, a déjà été accordée par la Confédération à la commune de Blatten, à hauteur de 5 millions de francs. La loi fédérale urgente correspondante est entrée en vigueur, le 21 juin 2025, pour une durée d'un an. Lors du débat final, plusieurs groupes politiques se sont félicités de ce que «le principe de subsidiarité puisse être mis de côté dans ces circonstances particulières».

Toutefois, «à l'avenir, il faudra quand même investir pour anticiper les événements naturels et se protéger, car ils seront de plus en plus fréquents», a souligné le chef de groupe du Centre du Valais romand, Nathan Bender, faisant le lien entre ce décret et le vote négatif du Parlement, mardi, en faveur d'une nouvelle loi cantonale sur le climat.

Un signal fort

Le député de NEO, Philipp Loretan a demandé un vote en une seule lecture. Il a été suivi par l'ensemble du Parlement. «Il faut mettre rapidement en oeuvre ce décret», a estimé l'élu haut-valaisan. L'ensemble du Grand Conseil a soutenu la proposition, également formulée par le PS. «C'est un signal fort que vous donnez à Blatten, au Lötschental et à toutes les communes de montagne», a souligné le conseiller d'Etat en charge de l'économie et de la formation, Christophe Darbellay.

Chef du groupe de l'UDC du Valais romand, Grégory Logean a mis en garde: si le traitement du décret n'est pas réalisé par le Parlement, cette année encore, il pourrait demander la mise sur pied d'une session extraordinaire du Grand Conseil, dans une démarche commune avec la section UDC du Haut-Valais.