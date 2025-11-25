Bienne renforce la sécurité de son marché de Noël qui débute le 4 décembre. La rue de Nidau sera fermée à toute circulation pendant les heures d'ouverture, dans le cadre d'un nouveau dispositif de sécurité élargi pour les grandes manifestations.

Bienne ferme une rue pour sécuriser son marché de Noël

Bienne ferme une rue pour sécuriser son marché de Noël

À Bienne, la rue de Nidau est coupée au trafic pour le marché de Noël. (image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La Ville de Bienne va renforcer la sécurité au marché de Noël qui débute le 4 décembre. La mesure la plus importante consistera à fermer la rue de Nidau, qui abrite les cabanons en bois, à toute circulation pendant les heures d’ouverture du marché de Noël, y compris pour les livraisons et les riverains.

La Ville de Bienne a annoncé mardi avoir élaboré un concept de sécurité élargi pour les manifestations de grande envergure, en collaboration avec leurs organisateurs et les services de secours. Il s'agit de garantir une sécurité maximale aux visiteurs qui se rendent au marché de Noël.

Dans le même temps, ce concept doit être aussi pratique que possible pour la Guilde de la rue de Nidau, qui organise le marché, pour les personnes qui exploitent des stands ainsi que pour les services de secours. Le marché de Noël biennois est ouvert en semaine de 11h00 à 20h00, jusqu'à 21h00 jeudi.