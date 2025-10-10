DE
«Il voulait sortir avec moi»
Bernard Nicod a-t-il vraiment voulu acheter Vincent Mc Doom?

Ancienne star de téléréalité française, Vincent Mc Doom, fait des révélations surprenantes sur Bernard Nicod. Dans une interview, il mentionne une relation, dans les années 1990, avec le promoteur immobilier vaudois. Le riche propriétaire répond aux rumeurs.
Publié: il y a 24 minutes
Interviewé par Jordan De Luxe, Vincent Mc Doom a fait de surprenantes révélations sur une relation passée avec Bernard Nicod.
Léo MichoudJournaliste Blick

Une ex-gloire de la télé-réalité française réapparait… et mentionne sa relation avec Bernard Nicod. Vincent Mc Doom, visage androgyne de la première saison de «La Ferme célébrités» en 2004, s'est retrouvé dans l'émission «Jet De Luxe», publiée ce lundi 6 octobre sur YouTube.

Son intervieweur, Jordan De Luxe, est une autre personnalité du petit écran français. Chroniqueur régulier pour Cyril Hanouna, sur C8 puis sur W9, le trentenaire s'amuse à tirer les vers du nez des stars – pour la plupart has-been – qu'il reçoit dans son décor de jet privé.

Le passage de Vincent Mc Doom, fait pour le moment plus de 40'000 vues et des dizaines de commentaires. Mais ce n'est ni sa relation avec Pierre Palmade, ni ses piques à Bilal Hassani, ni même le récit de son passé tumultueux qui ont interpellé Blick.

«Massimo voulait me vendre» à Bernard Nicod

Au bout d'une vingtaine de minutes d'entretien, Vincent Mc Doom évoque une curieuse histoire qui implique un visage bien connu des Romands: le magnat de l'immobilier vaudois Bernard Nicod. Interrogé sur Massimo Gargia, un autre participant à «La Ferme célébrités», il évoque son rôle de «gigolo» et d'entremetteur, contre rémunération, entre les jeunes et «les vieux riches» dans les années 1990 et 2000.

«
Ce Suisse adorait la personne que je suis, il aimait ma spontanéité et ma beauté
Vincent Mc Doom, ancienne star de la télé française
»

C'est là qu'apparaît le promoteur immobilier lausannois à l'entreprise florissante. Aujourd'hui âgé de 77 ans, quinqua à l'époque. «[Massimo Gargia] avait besoin d'argent, continue Vincent Mc Doom. Il avait fait connaissance avec ce Suisse milliardaire, tu vois, qui s'appelle Bernard Nicod. Ce Suisse adorait la personne que je suis, il aimait ma spontanéité et ma beauté et l'a dit à Massimo.»

Celui qui se décrit comme «travesti» explique avoir appris que Massimo Gargia «a voulu quelque chose» de Bernard Nicod. «Ce monsieur voulait sortir avec moi et Massimo voulait me vendre à ce monsieur», assène l'ancien régulier des plateaux télé. Rien que ça.

Cela «s'écarte du cadre factuel», répond Nicod

Interloqué, Blick a cherché à en savoir plus directement auprès du propriétaire immobilier. Dans sa réponse, il renvoie avec ironie à sa nomination en tant qu'«homme le plus élégant de Suisse». Un article de feu «L'Hebdo», daté de 2001, cite le «prix d'élégance qu'il a reçu en 1988 à Paris des mains de Massimo Gargia, le gigolo de la jet-set».

«
Il n’y a eu aucune suite de ma part à cette rencontre
Bernard Nicod, promoteur immobilier vaudois
»

«J’ai été invité, à la fin des années 1990, à plusieurs soirées mondaines organisées par M. Gargia, où se côtoyaient personnalités, têtes couronnées et figures du gratin parisien.» Il indique avoir «croisé M. Mc Doom» dans ce cadre. «Il n’y a eu aucune suite de ma part à cette rencontre et les relations avec M. Gargia ne se sont pas prolongées», tient à préciser Bernard Nicod.

Sa réputation est-elle atteinte, après la sortie de cette interview largement diffusée? «Les propos rapportés dans la vidéo s’écartent donc du cadre factuel me concernant et sont de nature à porter le discrédit sur ma vie privée, ce que je regrette», conclut le plus gros propriétaire d'immeubles en Suisse romande. 

