L’agence de communication Dynamics Group réalise plusieurs missions pour l’Etat de Vaud dans des secteurs sensibles: fiscalité et santé. Selon «24 heures» ce mercredi, ces multiples casquettes soulèvent des questions sur de possibles conflits d’intérêts.

L’agence de communication Dynamics Group assure plusieurs missions pour l’Etat de Vaud. Photo: KEYSTONE

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Organiser des interviews pour l'ex-ministre des Finances Valérie Dittli, répondre à la presse pour le compte de Bernard Nicod ou encore assurer la communication du département d’oncologie du CHUV pour 183’123 francs. L'agence suisse de communication stratégique Dynamics Group cumule de nombreux mandats, privés mais aussi pour le compte de l'Etat de Vaud.

Ce mercredi 18 juin, «24 heures» dévoile ces différentes missions, qui touchent autant la fiscalité que le secteur de la santé. Ce qui suscite plusieurs interrogations sur d’éventuels conflits d’intérêts.

Un code éthique irréprochable?

Dans le secteur de la santé, Dynamics Group collabore avec certains clients privés comme Swiss Medical Network, un groupe hospitalier privé au cœur de nombreuses batailles politiques et juridiques. Dans un contexte déjà tendu autour du bouclier fiscal et des intérêts hospitaliers de l'Etat de Vaud, l'agence conseille donc simultanément des entités publiques et privées aux intérêts parfois radicalement opposés.

Les autorités assurent que des mesures sont prises pour éviter tout conflit d'intérêt: déclarations de confidentialité, séparation claire des missions et recueillement de déclarations d’absence de conflits. De son côté, Dynamics Group affirme suivre un code éthique strict, avec un examen préalable de chaque mandat par ses associés. Toutefois, certains hauts responsables de l'Etat ont découvert par la presse que Bernard Nicod était un bon client de l’agence.