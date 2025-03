Le plateau coloré de TPMP a accueilli l'animateur star et ses chroniqueurs en direct sur Zoubida TV, transmise sur Dailymotion, YouTube, Molotov, myCANAL et les bouquets des box internet. Photo: AFP

«On est là, rien n'a changé»: privé de la chaîne C8, l'animateur Cyril Hanouna a repris son émission «Touche pas à mon poste» (TPMP) lundi soir sur sa webtélé, avant d'intégrer le groupe M6 en septembre. Le plateau coloré de TPMP a accueilli l'animateur star et ses chroniqueurs en direct sur Zoubida TV, transmise sur Dailymotion, YouTube, Molotov, myCANAL et les bouquets des box internet.

«Les chéris, sachez qu'on est déjà plus de 10'000 sur YouTube», s'est réjoui Cyril Hanouna à son arrivée vers 18h40, prenant le relais de Pascale de La Tour du Pin qui avait lancé l'émission, devant son public, 20 minutes plus tôt. Ce maintien «à l'antenne, c'est une idée de génie de Vincent Bolloré, notre actionnaire», avait-il déclaré dans la matinée au sujet du milliardaire conservateur qui contrôle le groupe Canal+, dont faisait partie C8.

La chaîne a arrêté d'émettre vendredi après le non-renouvellement de sa fréquence par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel. C8 a été la sixième chaîne de France au mois de février, durant lequel elle a touché 44 millions de téléspectateurs, selon Médiamétrie.

La TNT tournée en dérision

Validé par le Conseil d'État, l'arrêt de sa diffusion sur la télévision numérique terrestre (TNT) a largement été motivé par les «manquements réitérés» de C8, qui a cumulé 7,6 millions d'euros d'amende à cause des dérapages de «Baba», surnom de Cyril Hanouna. L'arrêt de la chaîne a été dénoncé par nombre de responsables de droite et d'extrême droite au nom de la «liberté d'expression».

Lundi soir, Cyril Hanouna, s'amusant de la fin des contraintes liées à la TNT, a cité de nombreuses marques et conclu son émission, entrecoupée de publicités, en criant «vive la liberté». Au terme du dernier numéro de TPMP sur C8 jeudi, il avait annoncé qu'il quitterait le groupe Canal+ pour rejoindre en septembre son rival M6, sur la télé W9 et Fun Radio. Entretemps, «Baba» continue sur Internet, durant «quelques mois, peut-être jusqu'à fin avril».

Face aux craintes suscitées en interne par son arrivée, M6 a affirmé à plusieurs reprises que l'animateur venait pour faire du «divertissement», sans tonalité «politique». La future émission ne s'appellera pas TPMP. Après avoir rencontré le président de M6, David Larramendy, lundi matin, les journalistes du groupe se sont réunis en début d'après-midi pour redire leur vigilance.

«Pas de politique» sur W9

Cyril Hanouna donne quelques gages. «C'est sûr qu'on ne va pas faire de politique sur Fun Radio et sur W9, je ne vais pas inviter Éric Ciotti ou Laurent Wauquiez», a-t-il dit lundi dans l'émission de Pascal Praud sur CNews, autre chaîne de Canal+. Il a toutefois précisé qu'il aborderait des «sujets de société». Lui-même s'est beaucoup aventuré sur le terrain politique depuis la crise des Gilets jaunes en 2018. Et n'exclut pas totalement une candidature à la présidentielle.

Son nom a été testé dans une enquête Ifop-Fiducial pour Sud Radio et Le Figaro, publiée lundi, d'après laquelle 11% des sondés souhaitent le voir candidat en 2027. «C'est un chiffre énorme», a commenté lundi dans TPMP le chroniqueur Gilles Verdez, aux côtés notamment de Jordan De Luxe, privé de son émission people sur C8.

Hanouna accuse Macron

Tout en fustigeant le régulateur, Cyril Hanouna a assuré sur CNews que l'arrêt de la chaîne n'était «pas une décision de l'Arcom». «Ça veut dire que c'est Emmanuel Macron?», l'a relancé Pascal Praud. «Bien sûr! Vous croyez que c'est qui alors, c'est ma mère?», a-t-il répondu.

Le 22 février, le président de la République avait souligné que l'arrêt de C8 et de NRJ12, qui a également perdu sa fréquence, n'était «pas une décision politique du tout». Cyril Hanouna avait évoqué une prochaine procédure devant la Cour européenne des droits de l'Homme.

Les décisions de l'Arcom et du Conseil d'Etat sont «contraires à des principes fondamentaux de notre droit et, évidemment, à la liberté d'expression», a martelé son avocat, Stéphane Hasbanian, sur France Inter lundi. Sur la TNT, C8 et NRJ12 vont être remplacées par T18, qui sera lancée en juin par le groupe CMI France du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, et par OFTV, en septembre, par le groupe Ouest-France.