Un bancomat de la Banque cantonale vaudoise (BCV) a été la cible d'une attaque à l'explosif dans la nuit de mercredi à jeudi à Ballaigues (VD), rapporte 20minutes.ch. L'explosion, survenue sur les coups de 3h du matin, a fortement endommagé le bâtiment.
«Il n'y a pas eu de blessés», a indiqué Christian Bourquenoud, porte-parole de la police cantonale vaudoise. Les auteurs étaient toujours recherchés jeudi matin. Mais les habitants on eu la peu de leur vie! «L'explosion était horrible, j'ai cru qu'on se faisait bombarder» témoigne un habitant qui a transmis à Blick une vidéo exclusive des braqueurs s'affairant sur le bancomat. On les voit ensuite fuir les lieux, un sac noir dans les bras.
Impossible pour l'heure de savoir si les braqueurs ont pu mettre la main sur un butin. Le secteur entourant la banque, ainsi que la Grand rue, route principale du village, étaient toujours bouclés dans la matinée.