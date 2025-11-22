DE
Aucun blessé
Des routes bloquées après une impressionnante fuite d'eau à Genève

Une fuite d'eau spectaculaire a eu lieu samedi matin à Chêne-Bougeries, à Genève. Une canalisation a cédé, déversant 1000 litres d'eau par seconde, sans causé de blessé. Les SIG sont intervenus rapidement pour maîtriser la situation.
Une importante fuite d'eau a été signalée à Chêne-Bougeries, dans le canton de Genève.
Photo: SIG
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La commune de Chêne-Bougeries a été le théâtre d'une fuite d'eau spectaculaire samedi matin. Aucune inondation ou blessé n'ont été signalés à la suite de l'inondation.

La canalisation a sauté à l'angle du chemin de la Gradelle et de la route des Vandoeuvres vers 7h20. «Notre piquet technique a pu arriver en moins de 10 minutes sur place avec pour objectif de couper l'eau. Il a rencontré passablement de difficultés car l'accès aux vannes était inondé», a déclaré à la porte-parole des Services industriels de Genève (SIG) Véronique Tanerg à Keystone-ATS. Elle confirmait ainsi une information du journal 20 Minutes.

La porte-parole des SIG a aussi précisé que quelques ménages avaient été brièvement privés d'eau potable durant l'intervention. Pas moins de 1000 litres d'eau par seconde se sont répandus sur les routes adjacentes.

Pas de pollution

La situation est désormais sous contrôle, mais les équipes de génie civil et des SIG continuent de collaborer pour que la réparation de la zone soit entièrement terminée. «La route est fermée et des déviations pour les transports publics genevois sont en place», indique Véronique Tanerg.

Elle s'est dit soulagée d'avoir constaté aucune pollution après l'incident. L'eau reste donc potable, mais les SIG indiquent que si cette dernière est trouble ou colorée à la sortie du robinet, il faut la laisser couler jusqu'à ce qu'elle redevienne transparente. L'incident n'a fait aucun blessé.

