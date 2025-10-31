DE
Attractivité du centre-ville
Lausanne lance un plan d'action de plus de 4 millions pour les commerces

Lausanne lance une initiative de 4 millions pour revitaliser son centre-ville et aider ses commerçants. Le plan comprend des soutiens financiers, des événements festifs et des améliorations pratiques comme l'extension du stationnement.
Publié: il y a 53 minutes
Les commerces touchés par les travaux à Lausanne recevrons le soutien de la ville.
Photo: keystone-sda.ch

La Ville de Lausanne a présenté vendredi un plan d'action de plus de 4 millions de francs pour soutenir ses commerçants et renforcer l'attractivité du centre-ville. Celui-ci combine soutien financier direct et exonérations pour les commerces touchés par les chantiers.

A cela s'ajoute des activités de promotion – campagne pour les fêtes de fin d'année, gratuité des transports publics et des parkings P+R les trois premiers samedi du mois de décembre –, et des mises en valeur du centre-ville (Bô Noël, parcours lumineux, week-end «Les Vaudoiseries – comptoir des créatrices et créateurs").

Des projets d'optimisation ont aussi été annoncés: une vingtaine de panneaux d'information en temps réel sur les quelque 10'000 places de parkings et l'extension de la durée de stationnement de 2 à 3 heures sur les places blanches payantes dans toute la ville et non plus uniquement dans l'hyper-centre.

