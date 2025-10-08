La Municipalité lausannoise s'engage dans une réforme de sa police. Une nouvelle déléguée a été nommée pour faciliter le dialogue entre les différents acteurs, et une structure de signalement confidentiel pour les policiers a été mise en place.

Une déléguée et une nouvelle structure pour réformer la police lausannoise

Le Syndic de la ville de Lausanne, Gregoire Junod, lors d'une conférence de presse sur la police. Photo: KEYSTONE/Gabriel Monnet

ATS Agence télégraphique suisse

Lausanne a annoncé mercredi la nomination d’une déléguée «Sécurité urbaine et climat de travail 2030», qui prendra ses fonctions le 1er novembre. Elle aura pour mission «d'apporter un double soutien au Corps de Police et à la Municipalité pour développer les réformes et les mettre en place.»

Morella Frutiger, actuelle Secrétaire générale de la Direction culture et développement urbain, a été nommée lors de la séance du 25 septembre, a indiqué la Municipalité dans un communiqué mercredi. Son riche parcours fait qu'elle «réunit les compétences et les qualités nécessaires pour faciliter le dialogue entre la Municipalité, le Corps de police et les autres services ainsi que la population», poursuit-elle.

Sa prise de fonction au 1er novembre lui permettra d'accompagner les décisions prises par André Duvillard, expliquent encore les autorités lausannoises. Ces dernières avaient fait appel à l'ancien délégué du réseau national de sécurité et ancien commandant de la police neuchâteloise pour mener à bien leur réforme policière.

Nouvelle structure

La Municipalité a aussi annoncé avoir ouvert une structure permettant aux Corps de police de faire part de «situations inadéquates qu’elles et ils auraient pu vivre ou de propositions de solutions». Les échanges se font sur une base volontaire et de manière totalement confidentielle.

Sur la base de l'entier des témoignages récoltés et anonymisés par l'étude d'avocat Kellerhals Carrard, un rapport sera transmis à la Municipalité. Cela «afin que cette dernière puisse prendre son contenu en considération pour avancer sur les réformes à mettre en place», précise encore le communiqué.

«Il s’agit par ce processus de s’engager ensemble, autorités et Corps de police, dans les réformes qui permettront d’améliorer le climat de travail et l’organisation de la Police de Lausanne en faveur aussi bien des policières et policiers que de l’ensemble de la population», conclut la Municipalité.