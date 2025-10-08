DE
FR

Affaires de racisme et sexisme
Une déléguée et une nouvelle structure pour réformer la police lausannoise

La Municipalité lausannoise s'engage dans une réforme de sa police. Une nouvelle déléguée a été nommée pour faciliter le dialogue entre les différents acteurs, et une structure de signalement confidentiel pour les policiers a été mise en place.
Publié: 09:44 heures
Partager
Écouter
Le Syndic de la ville de Lausanne, Gregoire Junod, lors d'une conférence de presse sur la police.
Photo: KEYSTONE/Gabriel Monnet
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Lausanne a annoncé mercredi la nomination d’une déléguée «Sécurité urbaine et climat de travail 2030», qui prendra ses fonctions le 1er novembre. Elle aura pour mission «d'apporter un double soutien au Corps de Police et à la Municipalité pour développer les réformes et les mettre en place.»

Morella Frutiger, actuelle Secrétaire générale de la Direction culture et développement urbain, a été nommée lors de la séance du 25 septembre, a indiqué la Municipalité dans un communiqué mercredi. Son riche parcours fait qu'elle «réunit les compétences et les qualités nécessaires pour faciliter le dialogue entre la Municipalité, le Corps de police et les autres services ainsi que la population», poursuit-elle.

A lire aussi
Quatre nouveaux policiers suspendus pour leurs messages WhatsApp
Racisme et police lausannoise
Quatre nouveaux policiers suspendus pour leurs messages WhatsApp
De nouveaux éléments choquants accablent la police lausannoise
Groupes Whatsapp racistes
De nouveaux éléments choquants accablent la police lausannoise

Sa prise de fonction au 1er novembre lui permettra d'accompagner les décisions prises par André Duvillard, expliquent encore les autorités lausannoises. Ces dernières avaient fait appel à l'ancien délégué du réseau national de sécurité et ancien commandant de la police neuchâteloise pour mener à bien leur réforme policière.

Nouvelle structure

La Municipalité a aussi annoncé avoir ouvert une structure permettant aux Corps de police de faire part de «situations inadéquates qu’elles et ils auraient pu vivre ou de propositions de solutions». Les échanges se font sur une base volontaire et de manière totalement confidentielle.

Sur la base de l'entier des témoignages récoltés et anonymisés par l'étude d'avocat Kellerhals Carrard, un rapport sera transmis à la Municipalité. Cela «afin que cette dernière puisse prendre son contenu en considération pour avancer sur les réformes à mettre en place», précise encore le communiqué.

«Il s’agit par ce processus de s’engager ensemble, autorités et Corps de police, dans les réformes qui permettront d’améliorer le climat de travail et l’organisation de la Police de Lausanne en faveur aussi bien des policières et policiers que de l’ensemble de la population», conclut la Municipalité.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus