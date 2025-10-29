DE
Drogue à Lausanne
L’UDC veut fermer le local d’injection de la Riponne

A Lausanne, l’UDC exige la fermeture immédiate de l’Espace de consommation sécurisé de la Riponne, qu’elle juge incontrôlable, rapporte «24 heures». Les autres partis estiment l'idée précipitée.
Publié: 29.10.2025 à 22:37 heures
Simulation consommation de drogue au local d'injection de la Riponne, à Lausanne.
Photo: Keystone
Blick_Lucie_Fehlbaum.png
Lucie FehlbaumJournaliste Blick

L'Union démocratique du centre (UDC) lausannoise a déposé un postulat réclamant la fermeture immédiate de l’Espace de consommation sécurisé (ECS) de la Riponne, indique «24 heures». Le parti estime que la situation y est «hors de contrôle».

La formation au Conseil communal relaie les critiques des riverains du quartier. Et cite notamment la présence continue de personnes «dans un état second», la violence, les seringues abandonnées et le deal à ciel ouvert.

Renvoyer des consommateurs dans la rue

Ouvert en mai 2024 pour encadrer la consommation et limiter les troubles sur l’espace public, le local est le deuxième de la capitale vaudoise après celui du Vallon, rappelle «24 heures». L’élu UDC Valentin Christe propose désormais de limiter l’accès à l’ECS aux seuls Lausannois ou aux personnes vivant dans l'immédiate périphérie de la ville.

Les autres partis dénoncent une initiative précipitée, à quelques mois des élections. Le conseiller communal socialiste Louis Dana rappelle que la forte fréquentation du lieu prouve son utilité. Le groupe libéral-radical appelle l'Exécutif à attendre une étude d’Unisanté avant de se prononcer. Ensemble à Gauche alerte: fermer l’ECS, c’est renvoyer 250 consommations quotidiennes dans la rue.

