Attendu comme le Messie
Le nouveau chef de l'armée pourrait être un Romand

Le Fribourgeois Raynald Droz serait parmi les trois derniers candidats pour succéder à Thomas Süssli comme chef de l'armée suisse, révèle la RTS. La nomination de son successeur est imminente, et alors que l'armée cherche à redorer son image, la pression est grande.
Publié: il y a 12 minutes
Raynald Droz serrait l'un des favoris pour succéder à Thomas Süssli.
Photo: keystone-sda.ch
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

Le nouveau chef de l'armée pourrait bien être un Suisse romand! Parmi les trois derniers candidats restants se trouverait le divisionnaire Raynald Droz, révèle la RTS.

Ce Fribourgeois de 58 ans a 30 années d'expérience au sein de l'armée et a été particulièrement présent dans les médias lorsque l'armée a envoyé ses troupes à Blatten, ou encore pendant la crise du Covid-19

Raynald Droz est le chef de la division de Suisse romande. Trilingue, il aurait de bonnes compétences en communication et leadership, affirment les informateurs de la RTS. 

Une nomination imminente

Ses deux concurrents seraient le divisionnaire bernois Benedikt Roos et Rolf André Siegenthaler, chef de la Base logistique de l’armée et originaire de Zurich. 

La nomination du successeur de Thomas Süssli ne saurait tarder et pourrait avoir lieu aujourd'hui. L'actuel chef de l'armée quittera ses fonctions en fin d'année et son successeur prendra sa place début 2026. 

Alors que l'armée cherche à redorer son image après de nombreux scandales, son nouveau chef est très attendu. Il devra non seulement diriger l'armée, mais aussi communiquer auprès du grand public. 

