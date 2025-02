1/7 Thomas Süssli est à la tête de l'Armée suisse depuis janvier 2020. Photo: Keystone

Lucien Fluri et Daniel Ballmer

Le chef de l'armée Thomas Süssli et le directeur du Service de renseignement de la Confédération démissionnent! Le Département de la défense (DDPS) dirigé jusqu'à présent par la conseillère fédérale Viola Amherd est à nouveau secoué après plusieurs scandales et projets d'armement qui n'ont pas fonctionné comme prévu. L'un après l'autre, ils ont été révélés au cours des dernières semaines.

A cela se sont ajoutés les plans de réforme du modèle de service, qui ont été mis en pièces par les six autres conseillers fédéraux. Ces derniers mois, l'armée s'est retrouvée de plus en plus souvent dans le collimateur du Contrôle des finances et de plusieurs commissions parlementaires. Des pannes informatiques ont été révélées, la Délégation des finances du Parlement a énuméré pas moins de sept projets pour lesquels elle a exprimé ses inquiétudes. Et ce mardi, on a appris qu'il y avait d'énormes problèmes de surveillance autour de Ruag MRO.

Le nouveau chef du DDPS doit chercher du personnel

Ces scandales ont désormais des conséquences au plus haut niveau. Non seulement la ministre de la Défense, Viola Amherd, a quitté son poste en début d'année, mais le chef de l’armée, Thomas Süssli, a également annoncé son départ pour fin 2025, selon la «NZZ». Ce n'est pas tout: le directeur du Service de renseignement, Christian Dussey, part avec lui. Le nouveau ministre de la Défense pourra alors, après une courte période d'adaptation, nommer un chef de l'armée qui pourra aussi se mettre au travail sans être gêné par des affaires antérieures.

«Quel sort attend désormais Thomas Süssli?», avait déjà demandé Blick à la mi-janvier après la démission d'Amherd. Les chantiers au sein du département de la Défense avaient encore accru la pression à son encontre.

Le choix avait été surprenant

Lorsque Viola Amherd avait nommé Thomas Süssli chef de l’armée en 2019, la décision avait surpris beaucoup d’observateurs. La ministre de la Défense avait choisi un outsider, un militaire de carrière depuis seulement quatre ans, plutôt que des officiers plus expérimentés. Il avait notamment commandé une compagnie sanitaire et était chef de la cyberdéfense.

Avant cela, il avait suivi une formation de laborantin en chimie, puis s’était spécialisé en informatique de gestion. Il avait ensuite fait carrière dans le secteur financier avant de rejoindre l’armée. Marié et père de deux enfants, il réside à Oberkirch (LU).

Viola Amherd avait délibérément choisi Thomas Süssli: «Il peut mettre en œuvre de grands projets et est un connaisseur de la cyberdéfense.» Selon lui, la défense contre les attaques sur Internet est un défi central. Le fait que la Conseillère fédérale ait réussi à imposer son nouveau chef a soudé les deux à la tête du DDPS.

Plus d'argent, plus de cyberdéfense

Au début, Thomas Süssli n'a pas eu la tâche facile au sein de l'armée. Mais sous sa direction, l'armée a eu une image plus ouverte, le cybercommandement a été créé et finalement, le Parlement a décidé d'injecter des fonds pour rendre l'armée à nouveau apte à la défense. Et pendant le Covid, la plus grande mobilisation depuis la Seconde Guerre mondiale a eu lieu. L'armée s'est également intégrée dans un espace de défense européen en participant à des exercices de l'OTAN.

En janvier dernier, plusieurs responsables politiques en matière de sécurité s’inquiétaient déjà des conséquences d’un départ de Thomas Süssli. Son retrait, combiné à celui d’Amherd, risquait de priver le département de précieuses compétences en un temps record.