Chaos à l'armée et chez Armasuisse: Les nouveaux rapports du Contrôle fédéral des finances n'épargnent pas l'armée suisse et à l'Office fédéral de l'armement Armasuisse. Et pour cause. Ruag aurait pu se servir allègrement dans les stocks de l'Armée suisse, portant ainsi atteinte au patrimoine de l'institution militaire. «La base logistique de l'armée n'a pas un contrôle suffisant sur les stocks et les sorties de matériel», critique les experts de la Confédération. Ces dysfonctionnements auraient été constatés entre 2014 et 2023, soit une période qui couvre aussi les passages des conseillers fédéraux Ueli Maurer et Guy Parmelin à la tête du DDPS. Durant ces 9 ans, «Ruag aurait procédé à 1140 mises au rebut et à 1319 adaptations d'inventaire sans autorisation de l'armée», relève le rapport. L'office de l'armement Armasuisse, qui est responsable des contrats avec Ruag, est également pointée du doigt pour son inaction.