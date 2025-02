L'armée ne sait pas ce qu'il advient du matériel stocké chez Ruag

Un audit du Contrôle fédéral des finances dévoile une gestion chaotique des stocks militaires par Ruag. Des milliers de modifications d'inventaire non autorisées font craindre des abus, avec un possible préjudice de millions pour la Confédération.

L'entreprise d'armement est épinglée par un nouveau scandale. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

L'armée stocke une partie de son matériel chez Ruag. Mais elle ne sait pas ce qu'il en advient, selon le Contrôle fédéral des finances. Ruag est responsable de gérer les stocks de matériel de l'armée. Mais «la gestion des stocks était très chaotique», a souligné le directeur du Contrôle fédéral des finances Pascal Stirnimann lors d'une séance d'information aux médias.

La Base logistique de l'armée (BLA) et armasuisse ne disposent d'aucune information sur le niveau de leurs stocks ou sur les mouvements de matériel, indique le Contrôle fédéral des finances (CDF) dans un troisième audit publié lundi sur l'entreprise d'armement. La BLA n'a jamais réalisé d'inspection.

Le CDF a pu constater que, entre 2014 et 2023, Ruag a procédé à 1140 remises au rebut et à 1319 modifications de l'inventaire sans autorisation de la BLA. Les motifs sont peu clairs et le risque d'abus est grand.

Il est possible que le matériel détruit ait en réalité été vendu par Ruag, a relevé lors du point de presse Martin Köhli, responsable des audits financiers et audits internes du CDF. Les éléments sont solides pour soupçonner de tels actes ayant entraîné des dommages de plusieurs millions pour la Confédération, seule propriétaire de Ruag. Le dommage est difficilement chiffrable, car aucune valeur n'est inscrite dans l'inventaire de Ruag.

Ruag promet une «totale transparence»

Alors qu'elles y sont autorisées, ni la BLA ni l'armée n'ont effectué des inspections ou des audits auprès de Ruag. Le CDF leur recommande de renforcer leur surveillance des stocks en consignation afin d'identifier de potentiels abus et d'exiger un rapport de Ruag.

Si des transactions injustifiées sont constatées, la Confédération doit demander leur remboursement. Ruag MRO s'est déjà annoncée prête à rembourser entièrement l'argent.

En collaboration avec la BLA et armasuisse, Ruag va «se concentrer sur le traitement des écarts d'inventaire afin d’assurer ainsi une totale transparence», promet-elle.