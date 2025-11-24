DE
Après des décennies d'attente
La première auberge de jeunesse de Neuchâtel ouvrira à l'été 2027

Neuchâtel accueillera sa première auberge de jeunesse en été 2027. Le projet, retardé par une opposition, transformera l'ancien collège des Sablons en un hébergement moderne de 98 lits.
Publié: 11:09 heures
L'auberge de jeunesse proposera 24 chambres pour un total de 98 lits.
Après plusieurs décennies d'attente, Neuchâtel aura une auberge de jeunesse à l'été 2027. Les travaux pour le projet, qui a pris du retard en raison d'une opposition, vont commencer en janvier.

«Gérée par l’Association des Auberges de Jeunesse Suisses (AJS), la future structure offrira un hébergement abordable au cœur de la ville et devrait enregistrer entre 10’000 et 11’000 nuitées par an», ont indiqué lundi la Ville et l'AJS. Le Conseil général de Neuchâtel avait validé, à l’automne 2024, la rénovation et la transformation du collège des Sablons en un hébergement moderne de 98 lits répartis en 24 chambres.

Un projet freiné par l'opposition

Une opposition, aujourd'hui levée, a freiné le chantier pendant plusieurs mois. Le projet architectural du bureau Andrea Pelati architecte, choisi parmi 100 projets venus de toute l’Europe, a été imaginé de manière à conserver la typologie d’origine de l’ancienne école aux besoins d’un hébergement contemporain.

Toutes les chambres doubles, à quatre ou six lits, de la future auberge vont disposer d’une salle de bain et de toilettes privatives. Le rez-de-chaussée accueillera la réception, un espace lounge, un kiosque en libre-service ainsi qu’un restaurant, doté d’une terrasse extérieure. «Cet établissement, pensé avant tout pour les hôtes de l’auberge, sera ouvert également au public», peut-on lire dans le communiqué.

La nouvelle auberge s’adressera aussi bien aux familles, aux touristes en solo ou en groupe et même aux classes d’école. «Elle recevra également des étudiants en séjour linguistique», ont précisé les deux partenaires.

