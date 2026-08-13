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Appel à témoins vaudois
Un père et ses filles font un accident de parapente pendant l'éclipse

Mercredi, un père et ses deux filles ont chuté en parapente à Sonchaux dans les hauteurs de Villeneuve (VD). L'une d'elles est légèrement blessée, la REGA est intervenue et la police lance un appel à témoins.
Publié: 13.08.2026 à 16:56 heures
L'accident de parapente a eu lieu en pleine éclipse à Sonchaux, sur la commune de Villeneuve.
Photo: Keystone
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Léo MichoudJournaliste Blick

Il voulait s'envoler avec ses deux filles au moment de l'éclipse solaire, mais un accident est arrivé. Depuis Sonchaux, ce mercredi 12 août vers 21h dans les hauteurs de Villeneuve (VD), un parapentiste a voulu s'élancer dans les airs avec ses enfants d'environ dix et douze ans.

«Dans des circonstances qui restent à clarifier, ils ont chuté au moment du décollage, l’une d’elles se blessant légèrement», informe la police cantonale vaudoise le lendemain. L'accident a nécessité l'intervention d'une patrouille de gendarmerie... et d'un hélicoptère de la REGA.

Les investigations sont menées par les intervenants judiciaires montagne de la police cantonale. Le Ministère public de la Confédération, en charge de l’enquête, lance un appel à témoin afin de déterminer les causes exactes de cet accident.

Les personnes qui seraient en possession d’éléments susceptibles d’orienter l’enquête sont priées de contacter la centrale vaudoise police (CVP) au 021 343 15 10. 

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