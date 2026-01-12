Un rapport du Grand Conseil épingle la ministre vaudoise Valérie Dittli. Il dénonce des lacunes dans sa gestion, une défiance envers l'administration et des décisions non assumées.

Le Grand Conseil vaudois critique sévèrement le management de Valérie Dittli

ATS Agence télégraphique suisse

La ministre vaudoise Valérie Dittli est épinglée par un rapport du Grand Conseil. Celui-ci révèle «des lacunes managériales, une défiance envers l'administration et des décisions insuffisamment assumées».

Ces problèmes ont «fragilisé le fonctionnement institutionnel et affecté le personnel», indique la délégation des commissions de surveillance, qui a mené l'enquête sur les problèmes au sein du Département des finances, autrefois en main de Valérie Dittli.

«Insuffisamment préparée» pour sa fonction

Cette délégation avait été instituée en mars pour obtenir des éclaircissements sur un autre rapport de l'expert indépendant Jean Studer. Ce dernier a, lui aussi, relevé plusieurs dysfonctionnements au sein du fisc vaudois.

La délégation mentionne encore une conseillère d'Etat «insuffisamment préparée» pour assumer de telles tâches, des problèmes de communication ou des demandes «inadéquates voire illégales.» Le retrait des Finances à Valérie Dittli a permis «de pallier certaines difficultés», mais ne garantit pas «la stabilité».

