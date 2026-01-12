DE
FR

Un rapport accablant
Le Grand Conseil vaudois critique sévèrement le management de Valérie Dittli

Un rapport du Grand Conseil épingle la ministre vaudoise Valérie Dittli. Il dénonce des lacunes dans sa gestion, une défiance envers l'administration et des décisions non assumées.
Publié: il y a 26 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 17 minutes
1/2
Le Grand Conseil a publié un rapport épinglant Valérie Dittli.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La ministre vaudoise Valérie Dittli est épinglée par un rapport du Grand Conseil. Celui-ci révèle «des lacunes managériales, une défiance envers l'administration et des décisions insuffisamment assumées».

A lire aussi
Le rapport secret sur Valérie Dittli va être dévoilé
«C'est du lourd»
Le rapport secret sur Valérie Dittli va être dévoilé
Valérie Dittli annonce 58 millions pour les agriculteurs
Améliorations foncières
Valérie Dittli annonce 58 millions pour les agriculteurs

Ces problèmes ont «fragilisé le fonctionnement institutionnel et affecté le personnel», indique la délégation des commissions de surveillance, qui a mené l'enquête sur les problèmes au sein du Département des finances, autrefois en main de Valérie Dittli.

«Insuffisamment préparée» pour sa fonction

Cette délégation avait été instituée en mars pour obtenir des éclaircissements sur un autre rapport de l'expert indépendant Jean Studer. Ce dernier a, lui aussi, relevé plusieurs dysfonctionnements au sein du fisc vaudois.

La délégation mentionne encore une conseillère d'Etat «insuffisamment préparée» pour assumer de telles tâches, des problèmes de communication ou des demandes «inadéquates voire illégales.» Le retrait des Finances à Valérie Dittli a permis «de pallier certaines difficultés», mais ne garantit pas «la stabilité».

Développement suit

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus