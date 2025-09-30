DE
FR

Elle, salue la procédure
Le Bureau du Grand Conseil autorise l'enquête contre Valérie Dittli

Le Bureau du Grand Conseil vaudois autorise l'ouverture d'une poursuite pénale contre Valérie Dittli, ex-ministre des Finances. La principale intéressée accueille favorablement cette procédure comme «une opportunité d'établir les faits».
Publié: il y a 23 minutes
Partager
Écouter
Selon Valérie Dittli, cette procédure constitue une «opportunité d'établir les faits» (archives)
Photo: CYRIL ZINGARO
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Bureau du Grand Conseil vaudois a autorisé mardi l'ouverture d'une poursuite pénale à l'encontre de la conseillère d'Etat Valérie Dittli. L'ex-ministre des Finances devra répondre d'abus d'autorité en lien avec la pratique du bouclier fiscal.

A lire aussi
Le PS étonné par la communication «cavalière» de Valérie Dittli sur l’enquête qui la vise
Procédure pénale autorisée
La communication «cavalière» de Valérie Dittli étonne le PS
Le procureur général vaudois demande l’ouverture d’une enquête pour abus d'autorité contre Valérie Dittli
Affaire du bouclier fiscal
L'ouverture d'une enquête demandée contre Valérie Dittli

«Sur la base du préavis positif du procureur général et de la position de Mme la conseillère d'Etat Valérie Dittli, qui a informé le Bureau qu'elle ne s'opposait pas à l'ouverture d'une enquête, le Bureau s'est réuni ce jour en marge de la séance du Grand Conseil. Il a autorisé l'ouverture de la procédure et a écrit en ce sens au procureur général», a fait savoir le Bureau du Grand Conseil, mardi dans une note aux médias.

Le Département de Mme Dittli avait annoncé lundi que le procureur général vaudois Eric Kaltenrieder souhaitait ouvrir cette enquête et qu'il s'agissait d'une «étape attendue» dans la procédure. La conseillère d'Etat avait dit saluer cette procédure comme «une opportunité d'établir les faits».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Présenté par
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Le budget familial
Stratégies pour une retraite stable malgré le temps passé en famille
Ces six questions sont votre clé pour trouver l'abonnement mobile idéal
Présenté par
Ces six questions sont votre clé pour trouver l'abonnement mobile idéal
Guide pratique
Six questions pour trouver votre abonnement mobile idéal
Les coups de cœur de l’automne en train
Présenté par
Les coups de cœur de l’automne en train
Montez, descendez, profitez
Les coups de cœur de l’automne en train
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus