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Accident mortel
Un randonneur décède suite à une chute en montagne à Fribourg

Un Vaudois de 30 ans a trouvé la mort, jeudi, suite à une chute de 200 mètres dans les préalpes fribourgoises. La Rega n'a pu le sauver et a consté son décès. Le Ministère public fribourgeois a ouvert une instruction.
Publié: 10:59 heures
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Dernière mise à jour: il y a 33 minutes
Chaque année, quelque 50 décès sont enregistrés en moyenne en Suisse dans la randonnée terrestre.
Photo: Florian Paccaud
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Myret ZakiJournaliste Blick

Ce jeudi 23 avril, un Vaudois de 30 ans a connu un sort tragique au cours d'une randonnée. Peu avant 16 heures, alors qu'il se baladait dans l'après-midi avec un autre randonneur de 28 ans dans les préalpes fribourgeoises, il a effectué une chute mortelle.

Les deux promeneurs redescendaient depuis les Paccots en direction des Sciernes d’Albeuve, en passant par la Dent de Lys. C'est alors que la victime a perdu pied en descendant ce sommet, pour une raison encore inconnue. Sa chute s'est étalée sur 200 mètres. Quand la victime a été retrouvée par la Rega, elle était déjà décédée. Le médecin de la Rega a en effet dû faire le constat du décès sans avoir pu sauver le randonneur. 

50 victimes depuis 2020 en Suisse

D'après le communiqué de la police cantonale de Fribourg, les enquêteurs alpins mènent l'enquête sur cet accident de montagne. Le Ministère public fribourgeois a de son côté ouvert une instruction.

En février dernier, un randonneur à ski de 58 ans avait aussi trouvé la mort suite à une chute lors de l'ascension d'un sommet dans la région du Gros-Brun (FR). Depuis 2020, l'activité de randonnée en montagne a fait quelque 50 victimes en moyenne par année, principalement en raison de chutes, si l'on se base sur les données du Club alpin suisse. 

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