Un homme de 58 ans est décédé samedi après une chute de plusieurs dizaines de mètres en ski de randonnée à Jaun (FR). Les secours n'ont pu que constater son décès. Une enquête est ouverte.

Un randonneur chute de plusieurs dizaines de mètres et se tue à Jaun

Drame dans le canton de Fribourg

ATS Agence télégraphique suisse

Un randonneur à ski âgé de 58 ans a perdu la vie samedi en fin d'après-midi dans la région du Gros-Brun, sur la commune de Jaun (FR). Une enquête a été ouverte pour clarifier les circonstances du drame.

D'après les premiers éléments recueillis, le randonneur effectuait l'ascension du sommet lorsqu'il a fait une chute de plusieurs dizaines de mètres, indique dimanche la police cantonale fribourgeoise. Les secours dépêchés sur place n’ont pu que constater son décès. Les quatre personnes qui l'accompagnaient n’ont pas été blessées.

L'Equipe mobile d’urgences psychosociales a été sollicitée pour prendre en charge les accompagnants ainsi que la famille de la victime. La personne décédée a été héliportée en plaine et prise en charge par les pompes funèbres de service.