DE
FR

Drame dans le canton de Fribourg
Un randonneur chute de plusieurs dizaines de mètres et se tue à Jaun

Un homme de 58 ans est décédé samedi après une chute de plusieurs dizaines de mètres en ski de randonnée à Jaun (FR). Les secours n'ont pu que constater son décès. Une enquête est ouverte.
Publié: 14:14 heures
La police a ouvert une enquête pour clarifier les circonstances du drame.
Photo: Keystone
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un randonneur à ski âgé de 58 ans a perdu la vie samedi en fin d'après-midi dans la région du Gros-Brun, sur la commune de Jaun (FR). Une enquête a été ouverte pour clarifier les circonstances du drame.

D'après les premiers éléments recueillis, le randonneur effectuait l'ascension du sommet lorsqu'il a fait une chute de plusieurs dizaines de mètres, indique dimanche la police cantonale fribourgeoise. Les secours dépêchés sur place n’ont pu que constater son décès. Les quatre personnes qui l'accompagnaient n’ont pas été blessées.

L'Equipe mobile d’urgences psychosociales a été sollicitée pour prendre en charge les accompagnants ainsi que la famille de la victime. La personne décédée a été héliportée en plaine et prise en charge par les pompes funèbres de service.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus