Un accident dans la nuit de vendredi à samedi provoque des perturbations sur l'autoroute entre Lausanne et Genève. Un bouchon de 6 kilomètres s'est formé à la hauteur de Morges.

Un accident provoque la fermeture d'un tronçon de l'autoroute

Un accident provoque la fermeture d'un tronçon de l'autoroute

Pagaille sur l'A1 entre Lausanne et Genève

Un accident de la circulation engendre d'importantes perturbations sur l'autoroute entre Lausanne et Genève ce samedi. Selon le site du TCS, le tronçon entre Morges-Est et Morges-Ouest est actuellement fermé en direction de Genève. Un bouchon de 6 kilomètres s'est formé et il faut compter avec des retards pouvant atteindre 1h30.

Selon le site de «24 heures», un accident impliquant deux véhicules s'est produit peu après minuit et a engendré d'importants dégâts matériels. Deux personnes ont en outre été légèrement blessées.

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