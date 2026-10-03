Un accident de la circulation engendre d'importantes perturbations sur l'autoroute entre Lausanne et Genève ce samedi. Selon le site du TCS, le tronçon entre Morges-Est et Morges-Ouest est actuellement fermé en direction de Genève. Un bouchon de 6 kilomètres s'est formé et il faut compter avec des retards pouvant atteindre 1h30.
Selon le site de «24 heures», un accident impliquant deux véhicules s'est produit peu après minuit et a engendré d'importants dégâts matériels. Deux personnes ont en outre été légèrement blessées.
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