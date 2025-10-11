L'imposition de droits de douane de 39% aux Etats-Unis frappe durement les PME exportatrices. Deux mois après son introduction, Blick s'est entretenu avec plusieurs représentants suisses de l'industrie, de l'horlogerie et de la consommation.

1/5 Le marteau tarifaire de Trump touche particulièrement de nombreuses PME hautement spécialisées dans l'industrie. Photo: Alessandro Crinari

Milena Kälin et Riccarda Campell

Il y a plus de deux mois, le président américain Donald Trump a abattu son marteau tarifaire sur la Suisse. Les entreprises suisses croulent sous des droits de douane de 39% sur leurs exportations vers les Etats-Unis. Les petites et moyennes entreprises (PME) sont particulièrement touchées, bien qu’elles soient le pilier de l’économie suisse.

Selon la Banque nationale suisse (BNS), un cinquième des entreprises suisses est directement concerné. Ces entreprises mettent désormais tout en œuvre pour minimiser les répercussions: par exemple, en répartissant les frais de douane, en recourant au chômage partiel ou en délocalisant la production. Blick s’est déjà renseigné auprès de quelques PME en août. Comment les entreprises se sont-elles débrouillées depuis?

Le patron de Ricola, Thomas Meier

Entreprise: Ricola Suisse SA de Laufen (BL)

Ricola Suisse SA de Laufen (BL) Produits principaux: bonbons aux herbes

bonbons aux herbes Nombre d’employés: plus de 450

plus de 450 Part des exportations américaines avant les droits de douane: 40%

Thomas P. Meier est à la tête de Ricola depuis 2019. Photo: STEFAN BOHRER

«Nous générons déjà 40% de notre valeur ajoutée aux Etats-Unis: les bonbons sont produits en Suisse, expédiés aux Etats-Unis dans de grands sacs et sont conditionnés sur place. La hausse des droits de douane ne nous frappe donc pas de plein fouet. Mais nous augmenterons nos prix de 10% à compter du 1er décembre», déclare le PDG de Ricola, Thomas P. Meier à Blick. Pourtant, les bonbons aux herbes, considérés comme des produits haut de gamme aux Etats-Unis, sont environ un cinquième plus chers que les produits concurrents. «Aux Etats-Unis, nous investirons encore davantage dans l’automatisation de l’emballage», explique-t-il. Ici, Ricola prévoit de développer sa production en acquérant un site à Lenzburg (AG): «Bien que nous soyons à pleine capacité à Laufon, nous ralentissons actuellement notre rythme à Lenzburg en raison des incertitudes aux États-Unis.»

La directrice d’Emmi, Ricarda Demarmels

Société: Emmi Group de Lucerne

Emmi Group de Lucerne Produits principaux: produits laitiers tels que le fromage

produits laitiers tels que le fromage Nombre d’employés: 12’000, 3’000 en Suisse, 1’200 aux USA

12’000, 3’000 en Suisse, 1’200 aux USA Part des exportations américaines avant les droits de douane: n/a

Ricarda Demarmels est à la tête du groupe Emmi depuis 2023. Photo: zVg

Le groupe Emmi, dirigé par la CEO Ricarda Demarmels, prévoit de répercuter l’augmentation des coûts sur ses clients américains. Un porte-parole a toutefois refusé de fournir plus de détails. Emmi réalise 85% de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis. Pour ce faire, l’entreprise y emploie environ 1’200 personnes. Les 15% restants du chiffre d’affaires proviennent de spécialités fromagères comme le Gruyère, exporté depuis la Suisse. Emmi s’attend toutefois à une baisse des volumes d’exportation en raison des droits de douane. L’organisation de la filière laitière a d’ores et déjà pris des mesures pour alléger la pression sur le marché du lait. Parallèlement, Emmi étudie la possibilité de développer de nouveaux marchés d’exportation pour compenser la baisse des volumes.

Le chef de Maestrani Christoph Birchler

Entreprise: Maestrani AG de Flawil (SG)

Maestrani AG de Flawil (SG) Produits principaux: alimentation, chocolat

alimentation, chocolat Nombre d’employés: 160

160 Part des exportations américaines avant les droits de douane: moins de 10%

«Les droits de douane américains annoncés représentent sans aucun doute un grand défi pour notre entreprise familiale, tout comme pour l’ensemble de la branche», déclarait le directeur Christoph Birchler en août, à Blick. Avec une part de 39% des droits de douane, il estime que la compétitivité sur le marché américain n’est plus assurée. Depuis deux mois, le producteur de chocolat, propriété de Minor et Munz, se prépare à différents scénarios. Mais grâce à ses stocks, Christoph Birchler dispose encore d’une certaine marge de manœuvre.

Le patron de Victorinox, Carl Elsener

Société: Victorinox d’Ibach (SZ)

Victorinox d’Ibach (SZ) Produits principaux: c outeaux de poche et de cuisine, montres et bagages

outeaux de poche et de cuisine, montres et bagages Nombre d’employés: 2’250 dans le monde, 1’250 en Suisse

2’250 dans le monde, 1’250 en Suisse Part des exportations américaines avant les droits de douane: plus de 20%

Carl Elsener a pris la direction de Victorinox en 2007. Photo: Philippe Rossier

«À partir de 2026, nous prévoyons des coûts annuels supplémentaires pouvant atteindre 13 millions de dollars», explique le PDG Carl Elsener. Cette menace est exacerbée par la force du franc suisse, la faiblesse du dollar et les droits de douane sur les composants en acier. La part des exportations est passée de 20 à 13% depuis l’instauration des droits de douane. Mais, grâce à des augmentations de stock, Carl Elsener a pu atténuer quelque peu l’impact à court terme. Pour contourner les droits de douane, l’entreprise étudie la possibilité de délocaliser certaines étapes de production finales, comme l’emballage, vers sa filiale américaine. Parallèlement, le PDG précise: «Nous étudions également de nouvelles opportunités de marché.» Il entrevoit un potentiel en Inde, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est.

Tina Müller, présidente de Weleda

Entreprise: Weleda d’Arlesheim (BL)

Weleda d’Arlesheim (BL) Produits principaux: c osmétique naturelle et produits de santé

osmétique naturelle et produits de santé Nombre d’employés: 2’200 dans le monde

2’200 dans le monde Part des exportations américaines avant les droits de douane: n/a

Tina Müller est à la tête de Weleda depuis octobre 2023. Photo: Getty Images for Weleda

Le fabricant de cosmétiques naturels Weleda, dont la CEO est Tina Müller, subit également les droits de douane américains. Les Etats-Unis représentent un marché important pour l’entreprise bâloise. Cependant, Weleda affirme que ses produits phares – Skin Food Original et Skin Food Light – sont fabriqués en Allemagne et exportés de là vers les États-Unis. Deux produits de la gamme Skin Food sont fabriqués localement par un sous-traitant américain. Jusqu’à présent, le fabricant n’a pas ajusté ses prix, car la demande aux États-Unis reste stable. L’entreprise ne prévoit toutefois pas d’y ouvrir un nouveau site de production.

Le patron de Grovana, Christopher Bitterli

Société: Grovana Uhrenfabrik AG de Tenniken (BL)

Grovana Uhrenfabrik AG de Tenniken (BL) Produits principaux: montres-bracelets

montres-bracelets Nombre d’employés: 25

25 Part des exportations américaines avant les droits de douane: 20%

Christopher Bitterli est le chef de la fabrique de montres Grovana. Photo: Grovana

Le marteau tarifaire frappe durement la manufacture horlogère Grovana: «Les affaires avec les Etats-Unis sont actuellement à l’arrêt», déclare Christopher Bitterli. Le CEO n’est pas prêt à supporter seul la hausse des coûts: «Je pense qu’il faut augmenter les prix, de sorte que les consommateurs américains le ressentent.» Une autre partie doit en outre être prise en charge par l’importateur. Malgré la situation incertaine, le CEO renonce au chômage partiel: «Nos collaborateurs sont notre atout le plus précieux». Christopher Bitterli a pu compenser la perte d’exportations américaines par une augmentation des ventes en Europe et en Extrême-Orient. Néanmoins, l’entrepreneur espère encore trouver une meilleure solution.

Le patron de Thermoplan, Adrian Steiner

Entreprise: Thermoplan de Weggis (LU)

Thermoplan de Weggis (LU) Produits principaux: machines à café automatiques

machines à café automatiques Nombre d’employés: plus de 500

plus de 500 Part des exportations américaines avant les droits de douane: plus de 30%

Adrian Steiner est directeur de Thermoplan à Weggis (LU). Photo: Thermoplan

«Thermoplan enregistre une baisse sensible de son chiffre d’affaires, car les clients attendent un éventuel changement de décision pour passer leurs commandes», explique le CEO Adrian Steiner. L’ensemble de la chaîne d’approvisionnement subit également les conséquences du marteau tarifaire, car Thermoplan achète 80% de ses composants en Suisse. Certains partenaires seraient déjà en chômage partiel. «Compte tenu de la situation actuelle, nous sommes contraints d’évaluer d’autres sites de production. Nous devons déménager», ajoute Adrian Steiner. Thermoplan ne peut en effet pas se passer des États-Unis.

Gilles Robert, président de MPS

Entreprise: MPS Micro Precision Systems AG de Bienne (BE)

MPS Micro Precision Systems AG de Bienne (BE) Principaux produits: composants de haute précision pour l’industrie des semi-conducteurs et la technique médicale

composants de haute précision pour l’industrie des semi-conducteurs et la technique médicale Nombre d’employés: 560

560 Part des exportations américaines avant les droits de douane: 20-25%

Gilles Robert est le CEO de MPS AG. Photo: SPPJ STUDIO / Sébastien Deloy

Jusqu’à présent, le marteau tarifaire a eu relativement peu d’impact sur MPS. Mais cela pourrait bientôt changer: «Chaque semaine qui passe réduit les chances que quelque chose change dans la politique douanière», déclare le CEO Gilles Robert. Cela pourrait inciter les clients à rechercher des alternatives. Problème: «Il n’existe actuellement pas de véritable alternative aux États-Unis», poursuit le CEO. Néanmoins, MPS va essayer de s’orienter davantage vers l’UE. Gilles Robert compte maintenant sur la politique: «J’espère que cela suffira à garantir nos conditions-cadres».

Thomas Nägelin, chef de Fraisa

Entreprise: Groupe Fraisa de Bellach SO

Groupe Fraisa de Bellach SO Produits principaux: outils de précision

outils de précision Nombre d’employés: 523

523 Part des exportations américaines avant les droits de douane: 8,5% du chiffre d’affaires à l’étranger

Thomas Nägelin est le chef du groupe Fraisa. Photo: Fraisa-Gruppe

Fraisa a répercuté une partie des coûts supplémentaires sur ses clients américains: la PME a augmenté ses prix à deux reprises, soit 15% au total. Pourtant, Fraisa ne fournit que 30% de sa production suisse, le reste provenant de l’UE. Malgré cela, le CEO Thomas Nägelin prévoit une baisse d’un cinquième des marchandises vendues: «Nous subissons nous-mêmes les effets négatifs supplémentaires dus à l’affaiblissement du dollar.» Outre les États-Unis, le PDG souhaite renforcer sa présence en Europe. «Il ne faut pas répondre à des mesures arbitraires par des offres arbitraires.» Il estime par ailleurs que la prolongation du chômage partiel est une bonne chose, car elle permet aux entreprises qui souffrent de gagner du temps.



