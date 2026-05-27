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Indemnisations en cas de RHT
Berne prolonge le chômage partiel face à la crise

Le Conseil fédéral prolonge dès le 1er août la durée maximale des indemnisations pour chômage partiel à 24 mois. Une mesure pour soutenir l'économie suisse face aux tensions mondiales et limiter la hausse du chômage.
Publié: il y a 12 minutes
Les entreprises pourront recourir au chômage partiel jusqu’à deux ans en Suisse.
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Les entreprises pourront recourir au chômage partiel jusqu'à deux ans, au lieu d'un an actuellement. Le Conseil fédéral a décidé mercredi de prolonger la durée maximale de perception des indemnités à partir du 1er août, pour six mois.

Le Conseil fédéral a pris cette décision face à un contexte économique difficile et sur la base des dernières prévisions conjoncturelles de la Confédération. Elles font état d'une évolution de l'économie suisse durablement inférieure à la moyenne et d'un taux de chômage légèrement plus élevé, écrit le gouvernement dans un communiqué. Les tensions au Moyen-Orient, qui pèsent sur les marchés de l'énergie les chaînes d'approvisionnement, s'ajoutent à l'incertitude provoquée par les droits de douane additionnels introduits par les Etats-Unis, rappelle le Conseil fédéral.

Certaines branches exportatrices, en particulier l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (industrie MEM) ainsi que l'industrie horlogère, sont particulièrement affectées.Cette extension de la durée maximale d'indemnisation vise à préserver les emplois et à prévenir une hausse du chômage. Le Conseil fédéral réévaluera à la fin de l'année la nécessité d'une nouvelle extension. Lors de la session d'automne 2025, le Parlement avait largement accepté un projet parlementaire demandant de porter la durée maximale des indemnisations à 24 mois, contre 18 mois précédemment.

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