DE
FR

Répondre aux défis actuels
Le chef de l'armée plaide pour un débat sur la sécurité en Suisse

Le chef de l'armée suisse Benedikt Roos appelle à un débat national sur la sécurité. Selon lui, les nouvelles technologies, comme les drones, doivent être développées pour répondre aux défis actuels.
Publié: 04.04.2026 à 10:42 heures
|
Dernière mise à jour: 05.04.2026 à 07:28 heures
Benedikt Roos a également souligné l’importance croissante des nouvelles technologies.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le chef de l'armée Benedikt Roos a plaidé en faveur d'un débat de société plus large sur la sécurité. «Ce n'est pas avec des brochures qu'on parviendra à susciter un tel débat», a déclaré le responsable dans une interview au journal « Schweiz am Wochenende ».

Il ne s'agit pas seulement de l'armée, mais de la sécurité de la Suisse dans son ensemble. Lorsqu'on lui propose que l'armée retourne au Grütli, il estime que c'est exagéré.

Il a évoqué les anciennes marches pour la paix. «Une marche pour la sécurité, peut-être», a déclaré Benedikt Roos. En tant que fonctionnaire fédéral, il ne peut pas organiser lui-même de manifestations. De telles initiatives pourraient toutefois émaner d’associations issues de différents domaines.

La guerre stimule l'innovation dans le domaine des drones

En ce qui concerne les défis en matière de politique de sécurité, Benedikt Roos a également souligné l’importance croissante des nouvelles technologies. Les drones, en particulier, évoluent rapidement. «La guerre stimule massivement l’innovation», a-t-il déclaré.

A lire aussi
Poutine se rapproche: «Ce qui menace l’Europe menace aussi la Suisse»
L'analyse du chef de l'armée
Poutine se rapproche: «Ce qui menace l’Europe menace la Suisse»
Le nouveau chef de l'armée tire un premier bilan après 100 jours
Il évoque son «arme secrète»
Le nouveau chef de l'armée tire un premier bilan après 100 jours

La Suisse doit donc se doter de systèmes pouvant être testés et perfectionnés. De nouvelles technologies sont intégrées en permanence. L’armée et Armasuisse travaillent en collaboration avec l’ETH, l’EPFL et des start-ups pour développer leurs propres solutions de drones d’attaque et de défense. Selon le chef de l'armée, les premiers prototypes devraient voir le jour prochainement, puis être testés. «Notre objectif est de lancer la production industrielle en 2027», a-t-il déclaré.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Présenté par
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Trouver votre gril idéal grâce à ce test
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Présenté par
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Faites le test et trouvez votre modèle idéal
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus