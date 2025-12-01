Le ministre de la Défense se rend en Belgique pour étudier l'expérience du F-35. Il visitera la base aérienne de Florennes et rencontrera le secrétaire général de l'OTAN à Bruxelles pour discuter de coopération et d'approvisionnement en armement.

Martin Pfister en Belgique pour mieux connaître le F-35

Rencontre avec le boss de l'OTAN

Le ministre de la Défense Martin Pfister veut bénéficier de l'expérience acquise par la Belgique avec l'avion de combat F-35. Il se rend ce lundi sur la base aérienne belge de Florennes en compagnie d'une délégation parlementaire.

Le Conseil fédéral souhaite s'informer sur l'expérience opérationnelle de l'armée de l'air belge avec cet avion de combat, indique lundi dans un communiqué le Département fédéral de la défense. La Suisse est en train d'acquérir une trentaine d'avions de combat du même type auprès des Etats-Unis. Le nombre exact n'est pas encore connu en raison des coûts supplémentaires communiqués par les Etats-Unis.

Martin Pfister rencontrera également le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à Bruxelles. Ils discuteront de l'importance pour les entreprises suisses d'armement d'apporter leur expertise dans les chaînes d'approvisionnement internationales. Tous deux évoqueront aussi la coopération entre la Suisse et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.



